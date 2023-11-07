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Spor

Burak Yılmaz'ın yerine o isim geliyor! Beşiktaş'ta neler oluyor?

Yeniakit Publisher
2023-11-07 11:15:00 -
Burak Yılmaz'ın yerine o isim geliyor! Beşiktaş'ta neler oluyor?

Beşiktaş'ın, Dinamo Kiev'den ayrılan eski hocası Mircea Lucescu ile görüştüğü öne sürüldü. Taraftarın bu duruma ne diyeceği ise merak konusu oldu... Detaylar haberimizde...

Şenol Güneş'in ardından yoluna Burak Yılmaz'la devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme  geldi.

Rumen basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların, Dinamo Kiev'den ayrılan Mircea Lucescu ile görüştüğü belirtildi.

Lucescu'nun Dinamo Kiev'den ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.

100. YILDA ŞAMPİYON OLDU

Rumen gazeteci Decebal Radulescu, "Bir bilgi aldım. Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi?" sözlerini kullandı.

Mircea Lucescu, daha önce 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Rumen teknik adam, siyah-beyazlıların başında 2003 yılında 100. yıl şampiyonluğu yaşamıştı.

"ÇATI ADAY MIRCEA LUCESCU"

Öte yandan Akşam'ın haberine göre, daha transfer döneminde başlayan "Yönetim istifa" tezahüratlarının açtığı kriz, Şenol Güneş'ten sonra idareten görevi devralan Burak Yılmaz'ın da sonunu hazırlıyor. Yılmaz'ın Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar Yönetim'de rahatsızlık yarattı. Pazartesi gerçekleşti. 'Seçim tarihine kadar kalıyor' haberleri çıksa da devam etme ihtimali zayıf kaldı.

"Emekli olmadım" diyen Lucescu'nun ise Beşiktaş'la görüştüğü öğrenildi. 78 yaşındaki teknik direktörü hem Çebi hem de başkan adaylığına hazırlanan Kocadağ istiyor. Çebi'nin durumuna göre kararını açıklayacak olan Asbaşkan Emre Kocadağ'ın aklında Sergen Yalçın da var ama ağır basan Lucescu... Daha fazla puan kaybı ve kaosa tahammülü olmayan Çebi, çekilmekten yana olsa da 'Kurt hoca'ya sıcak. Yani iki ismin de 'Çatı aday'ı Lucescu. Seçim öncesi bu hamle gelebilir... Emre Kocadağ kazanırsa Rumen teknik adamla devam edecek.

 

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