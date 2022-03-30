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Spor Burak Yılmaz’dan flaş Türkiye kararı!
Spor

Burak Yılmaz’dan flaş Türkiye kararı!

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz, kariyerine Süper Lig'de son vermek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 09:55:00 -
Burak Yılmaz’dan flaş Türkiye kararı!

Bu sezon yer aldığı 3 kulvarda da hücum hattındaki bitiricilik sorunu sebebiyle erkenden havlu atan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemin kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

İki yıl önce Fransız ekibi Lille’in yolunu tutan Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar’ın radarına girdi.

Kariyerini Türkiye'de bırakmak istiyor

Lille’i geçen sezon Fransa Lig 1 şampiyonluğuna ulaştıran temel etkenler arasında yer alan Burak Yılmaz, bu dönem bitecek kontratının ardından Süper Lig’e dönmeyi planlıyor. Kariyer finalini Türkiye’de yapmak isteyen Burak’ın tercihi Beşiktaş...

Kongre üyelik kartını bizzat başkan Ahmet Nur Çebi’den alan 36 yaşındaki futbolcunun, atacağı gollerle yeni sezonda Kara Kartal’ı şampiyonluğa taşıyıp futbol kariyerine masal gibi bir veda etmeyi planladığı ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de bu talebe olumlu baktığı kaydedildi.

A Milli Takım kariyerine Portekiz karşısında kaçırdığı penaltı sonrasında nokta koyan Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 34 maçta 7 gol ve 4 asistle oynadı.

Tecrübeli golcünün babası Fikret Yılmaz, oğluyla ilgili olarak birkaç ay önce yaptığı açıklamada, “Biz Adanalıyız. Burak, Avrupa’da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya da gelebilir. Ben burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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