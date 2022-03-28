Burak Yılmaz'dan bayrağı devraldı! İşte yeni kaptan

A Milli Futbol Takımımızda Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Yıldız futbolcu, Burak Yılmaz'dan kaptanlığı devralması ve 3-1 kaybettiğimiz Portekiz maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Burak ağabeyin taşıdığı görev artık benim üstümde"

Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasıyla kaptanlığa yükselmesi hakkında açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. 2013'ten beri bu takımdayım. Zaman çabuk geçiyor. Emre ağabey, Arda ağabey ve son olarak Burak ağabeyin taşıdığı görev artık benim üstümde. Konya halkı bize hep iyi gelmiştir. Fransa ve İzlanda gibi önemli zaferler elde etmiştik. İnşallah yarın da iyi bir maç sergileriz." dedi.

"Onu ayağa kaldırmaya çalıştık"

Portekiz maçı sonrası yaşanan üzüntüyü anlatan Milli futbolcu, "Portekiz maçından sonra herkes çok üzgündü. İnanın Burak ağabeyin üzüntüsünü kimse hissedemez. Biz takım olarak onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bu takım için çok hizmet gösterdi ve bizi her zaman sahiplendi. Hiçbir zaman buraya gelmemek için bahane bulmadı. Ona teşekkür ediyorum. Benim için çok yürekli bir insan." ifadelerini kullandı.