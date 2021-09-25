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Spor Burak Yılmaz ile ilgili olay açıklama: O bir katil
Spor

Burak Yılmaz ile ilgili olay açıklama: O bir katil

Lille forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Xeka, Burak Yılmaz için 'O bir katil' benzetmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 17:48:00 -
Burak Yılmaz ile ilgili olay açıklama: O bir katil

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon takımının 10 yıl aradan sonra Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden biri olurken bu sezona da fırtına gibi başlamıştı.

Dokuz maçta üç gol ve üç asist kaydeden milli futbolcu hakkında takım arkadaşı Xeka'dan ise flaş bir açıklama geldi.

Portekizli merkez orta saha, Strasbourg maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında 36 yaşındaki santrfor için "Burak, çok tecrübeli bir futbolcu. O bir katil. Antrenmanlardaki tüm katkısı takımın maçları kazanmasını sağlıyor. Her şeyini sonuna kadar veren bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı. (Asist Analiz)

 

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