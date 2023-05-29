  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den Suudi Arabistan ve Kuveyt hamlesi! 1 Haziran'da bomba adım atılıyor

Erdoğan'ın seçim zaferini hangi gazete nasıl gördü?

Gerici muhalifler çıldırdı! Seçimi kutlayan kızı taşladılar

Araç sahipleri dikkat, depoları doldurun! Akaryakıta büyük zam geliyor

Dolar, euro, altın! İşte piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi

Kaan Sarıaydın'dan dolar kuru için 30 lira açıklaması! 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı

Dünya bu açıklamayla sarsıldı! "Onlarca Rus hedefini imha ettik"

Alman devi Türk şirketini satın aldı

Rusya'dan vatandaşlar Türkiye için akın akın geliyor! Gelen ziyaretçi sayısında milyar dolarlık yeni rekor artış

Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı
Spor Burak Yılmaz için yok artık dedirten sürpriz gelişme!
Spor

Burak Yılmaz için yok artık dedirten sürpriz gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:22:00 -
Burak Yılmaz için yok artık dedirten sürpriz gelişme!

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Burak Yılmaz, kariyer finalini Türkiye'de yapabilir. Geçtiğimiz günlerde Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyuran tecrübeli futbolcunun emekli olma planını bir yıl ertelemesi gündeme geldi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Burak Yılmaz, kariyer finalini Türkiye'de yapabilir. Geçtiğimiz günlerde Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyuran tecrübeli futbolcunun emekli olma planını bir yıl ertelemesi gündeme geldi.

'türkiyegazetesi.com.tr'nin haberine göre, Süper Lig devi Beşiktaş, 37 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katma planları yapıyor. Haberde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bonservisini eline alacak olan Burak'ı kadrosunda istediğini siyah-beyazlı yönetime ilettiği belirtildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Güneş'in, Burak için, "Bize zarar değil, fayda sağlar. Tecrübesinden yararlanırız" dediği kaydedildi.

Daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile çalışan ve kariyerinin en başarılı dönemlerini tecrübeli teknik direktörle yaşayan Burak'ın, Beşiktaş'ın ilgisine ne cevap vereceği merak konusu. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük planları yapan Burak'ın aktif futbol yaşantısının ardından Güneş'in yardımcısı olarak devam etmesi de ihtimal dahilinde.

Diğer yandan Burak'a TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Samsunspor'un da talip olacağı iddia ediliyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro ile Süper Lig'de yer almak isteyen Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde Burak ile masaya oturmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23