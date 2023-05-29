Burak Yılmaz için yok artık dedirten sürpriz gelişme!

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Burak Yılmaz, kariyer finalini Türkiye'de yapabilir. Geçtiğimiz günlerde Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyuran tecrübeli futbolcunun emekli olma planını bir yıl ertelemesi gündeme geldi.

'türkiyegazetesi.com.tr'nin haberine göre, Süper Lig devi Beşiktaş, 37 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katma planları yapıyor. Haberde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bonservisini eline alacak olan Burak'ı kadrosunda istediğini siyah-beyazlı yönetime ilettiği belirtildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Güneş'in, Burak için, "Bize zarar değil, fayda sağlar. Tecrübesinden yararlanırız" dediği kaydedildi.

Daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile çalışan ve kariyerinin en başarılı dönemlerini tecrübeli teknik direktörle yaşayan Burak'ın, Beşiktaş'ın ilgisine ne cevap vereceği merak konusu. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük planları yapan Burak'ın aktif futbol yaşantısının ardından Güneş'in yardımcısı olarak devam etmesi de ihtimal dahilinde.

Diğer yandan Burak'a TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Samsunspor'un da talip olacağı iddia ediliyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro ile Süper Lig'de yer almak isteyen Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde Burak ile masaya oturmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

ÖNE ÇIKAN VİDEO