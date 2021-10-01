Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır nereli kaç yaşında? Burak Haktanır hayatı
Gönül Dağı dizisi TRT 1’in en çok izlenen yapımları arasında yer alırken, Gönül Dağı dizi oyuncu kadrosuna bir isim daha dahil oluyor. “Minibüsçü Hamdi” rolün ile Gönül Dağı’na katılacak olan isim Burak Haktanır. Sevda Kuşun Kanadında ve Mehmetçik Kut’ül Amare gibi başarılı yapımlarda rol alan Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır nereli kaç yaşında? Burak Haktanır hayatı...
Evren Burak Haktanır, 27 ekim 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Sinema ve Dizi oyuncusu olan Evren Burak Haktanır, Oyunculuğa ilk adımını “Recep İvedik 3” adlı filmi ile atmıştır. Daha sonra önemli roller de oynayan Burak Haktanır, 2016 yılında Sevda Kuşun Kanadında alı dizide kitlesini arttırmıştır. 2019 da ise Kimse Bilmez adlı dizisinde Ekrem rolünü üstlenmiştir.
Burak Haktanır rol aldığı diziler
Kimse Bilmez – 2019
Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018
Sevda Kuşun Kanadında – 2016
Çırağın Baskını – 2014
Evren Burak Haktanır hangi filmerde rol aldı?
Kırıntılar – 2016
Recep İvedik – 2010
Miraç – 2014
Nezih Bir Film – 2017