Gönül Dağı dizisi TRT 1’in en çok izlenen yapımları arasında yer alırken, Gönül Dağı dizi oyuncu kadrosuna bir isim daha dahil oluyor. “Minibüsçü Hamdi” rolün ile Gönül Dağı’na katılacak olan isim Burak Haktanır. Sevda Kuşun Kanadında ve Mehmetçik Kut’ül Amare gibi başarılı yapımlarda rol alan Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır nereli kaç yaşında? Burak Haktanır hayatı...