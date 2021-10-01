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Biyografi Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır nereli kaç yaşında? Burak Haktanır hayatı
Biyografi

Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır nereli kaç yaşında? Burak Haktanır hayatı

Gönül Dağı dizisi TRT 1’in en çok izlenen yapımları arasında yer alırken, Gönül Dağı dizi oyuncu kadrosuna bir isim daha dahil oluyor. “Minibüsçü Hamdi” rolün ile Gönül Dağı’na katılacak olan isim Burak Haktanır. Sevda Kuşun Kanadında ve Mehmetçik Kut’ül Amare gibi başarılı yapımlarda rol alan Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır nereli kaç yaşında? Burak Haktanır hayatı...

Yeniakit Publisher
2021-10-01 12:05:00 - 2021-10-01 12:05:39
Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır nereli kaç yaşında? Burak Haktanır hayatı

Evren Burak Haktanır, 27 ekim 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Sinema ve Dizi oyuncusu olan Evren Burak Haktanır,  Oyunculuğa ilk adımını “Recep İvedik 3” adlı filmi ile atmıştır. Daha sonra önemli roller de oynayan Burak Haktanır, 2016 yılında Sevda Kuşun Kanadında alı dizide kitlesini arttırmıştır. 2019 da ise Kimse Bilmez adlı dizisinde Ekrem rolünü üstlenmiştir.

Burak Haktanır rol aldığı diziler

Kimse Bilmez – 2019

Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018

Sevda Kuşun Kanadında – 2016

Çırağın Baskını – 2014

Burak Haktanır

Evren Burak Haktanır hangi filmerde rol aldı?

Kırıntılar – 2016

Recep İvedik – 2010

Miraç – 2014

Nezih Bir Film – 2017

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