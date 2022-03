Burak Elmas: Vicdanım rahat

Saat 10.00'da başlayan ve üyelerin söz aldığı Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda tüm konuşmalar sona erdi. Başkan Burak Elmas saat 23.00'te son söz ve cevap hakkı için kürsüye çıktı.

Başkan Burak Elmas'ın kapanış konuşmasından öne çıkanlar:

"Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim.

Başkanlık, her ne kadar tecrübeniz olsa da yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Genç bazı arkadaşlarımın hayal kırıklıklarını görmek beni çok üzdü. Galatasaray için yapmak istediklerimi anlatırken belli ki onlara çok ümit vermiştim. Sizlere yalan söylemedim.

Spor sektörü Türkiye'de batmış. Galatasaray banka onay vermeden tek kuruş çekemiyor. Galatasaray sevgim sebebiyle çok fazla yara aldım. Hocama 2 maç daha az ceza versinler diye konuşursam yer yerinden oynar dedim. Hocam hakkında TFF'de konuştuklarında elimi masaya vurdum. Üzgünüm. Galatasaray'ı birleştirme arzumun bir adım ilerlememiş olduğunu görmekten çok üzgünüm. Görmeseniz de Galatasaray'ın hakkını ben hep savundum. Bu konuda yüreğim çok rahat. Fark yaratamayacaksam bu koltukta oturmanın bir anlamı yok.

Yola çıkarken arkadaşlarıma 'Galatasaray tarihinin en zor döneminde aday oluyoruz. İlk Mali Genel Kurul'da aklanmama riskiyle karşı karşıya kalabiliriz.' dedim! Arkadaşlarını bazen camia içinde yapılan organizasyonlara karşı koruyamamanın verdiği üzüntü, çaresizlik var. Top içeri girmediği zaman ne yaparsan yap başarısızsın ama her hafta Pazartesileri işe gitmek vardır, arkadaşlarla konuşmak vardır. Vicdanım rahat. Vereceğiniz her karara saygı duyuyorum. Her ne sonuç çıkarsa çıksın, Galatasaray değerlerine saygı duymaya devam edeceğim. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum.

Galatasaray için hiçbir zaman pes etmedim çünkü insan sevdiği için pes etmez."