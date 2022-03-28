  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Burak Elmas sonrası Domenec Torrent kararı!
Spor

Burak Elmas sonrası Domenec Torrent kararı!

Galatasaray'da kötü gidişat ile birlikte teknik direktör Fatih Terim’in ardından koltuğa oturan 59 yaşındaki çalıştırıcı Domenec Torrent, performansı ile yerden yere vurulurken artık tutunacak dalı da kalmadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 11:18:00 -
Burak Elmas sonrası Domenec Torrent kararı!

Galatasaray'da kötü gidişat ile birlikte teknik direktör Fatih Terim’in ardından koltuğa oturan 59 yaşındaki çalıştırıcı Domenec Torrent, performansı ile yerden yere vurulurken artık tutunacak dalı da kalmadı. İspanyol hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalansa da sezon sonunda takımda kalması imkansıza yakın görünüyor.

Mali kongrede en sert eleştirilere maruz kalan yönetici Işıtan Gün, Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'in göreve getirilmesinde önemli rol oynamıştı.

Sabah'ın haberine göre; İspanyol hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalansa da sezon sonunda Burak Elmas ve Işıtan Gün'ün olmadığı düzende kalması imkansıza yakın görünüyor.

Mayıs ayında seçilecek yeni başkan ve yönetim, Fatih Terim sonrası camianın içine sinmeyen Torrent'le devam etmeyecek ve yeni teknik direktörünü belirleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay