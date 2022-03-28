Burak Elmas sonrası Domenec Torrent kararı!
Galatasaray'da kötü gidişat ile birlikte teknik direktör Fatih Terim’in ardından koltuğa oturan 59 yaşındaki çalıştırıcı Domenec Torrent, performansı ile yerden yere vurulurken artık tutunacak dalı da kalmadı.
Galatasaray'da kötü gidişat ile birlikte teknik direktör Fatih Terim’in ardından koltuğa oturan 59 yaşındaki çalıştırıcı Domenec Torrent, performansı ile yerden yere vurulurken artık tutunacak dalı da kalmadı. İspanyol hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalansa da sezon sonunda takımda kalması imkansıza yakın görünüyor.
Mali kongrede en sert eleştirilere maruz kalan yönetici Işıtan Gün, Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'in göreve getirilmesinde önemli rol oynamıştı.
Sabah'ın haberine göre; İspanyol hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalansa da sezon sonunda Burak Elmas ve Işıtan Gün'ün olmadığı düzende kalması imkansıza yakın görünüyor.
Mayıs ayında seçilecek yeni başkan ve yönetim, Fatih Terim sonrası camianın içine sinmeyen Torrent'le devam etmeyecek ve yeni teknik direktörünü belirleyecek.