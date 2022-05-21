Burak Elmas giderayak O yıldızı getiriyor!

Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligi noktaladı. Bu sezon çalkantılı bir süreç yaşayan sarı kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi. Başkan Burak Elmas giderayak transferini yapıp camiaya veda etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir gizlilikle yürüten Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen yıldız futbolcu için temaslara başladı.

Galatasaray, sezonun son maçında deplasmanda deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligi tamamladı.

Bu sezon başarısız sonuçlar alan Cimbom, Fatih Terim'le yolları ayırmıştı.

Sarı kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 38 karşılaşmada 14 galibiyet elde edebildi. Aslan, rakipleriyle 10 kez berabere kaldı.

Cimbom ayrıca 14 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Denizlispor'a 5. turda elenerek şok yaşamıştı. Avrupa Ligi'nde ise başarılı sonuçlar alan Aslan, son 16'da Barcelona'ya elenmişti. Sarı kırmızılılar, sezon ortasında Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti. Torrent, sarı kırmızılıların başında 20 maça çıktı.

İspanyol çalıştırıcı, 20 karşılaşmada 7 galibiyet aldı. Torrent, 7 galibiyetin yanı sıra 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 59 yaşındaki antrenörün Cimbom'la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Burak Elmas'ın başkanlık görevinden ayrılmasının ardından Torrent'in de takımda kalmayacağı öğrenildi. Yeni gelecek olan başkanın İspanyol teknik adamla çalışma şansı düşük.

Başkan ve hoca belirsizliği yaşayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları ise aksamadı.

Sarı kırmızılılarda, başkan ve hoca değişikliği yaşanacak olsa da transfer listesi belirlendi.

İzleme komitesinin oluşturduğu isimler yeni başkan ve hocaya sunulacak.

Kulüpte yaşanan belirsizlik dolayısıyla transferde geç kalınmaması hedefleniyor. Birçok futbolcuyla görüşmeler sürüyor.

Scout ekipleri Avrupa'daki genç ve yıldız oyuncuların son durumlarını takip ediyor.

Komite, bu futbolcuları raporlayıp Burak Elmas'a sundu.

Galatasaray'da taraftarın yoğun eleştirisine maruz kalan Elmas, vedasını flaş bir futbolcunun transferini bitirerek yapmak istiyor.

Bu doğrultuda, Cimbom'un gündemine yıldız bir oyuncu geldi.

Sarı kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United'da forma giyen yıldız isim için transfer girişimlerine başladı.

G.SARAY'DAN LINGARD BOMBASI!

Galatasaray, Manchester United'ın yıldız orta sahası Jesse Lingard'ı kadrosuna katmak için İngiliz deviyle görüşmelere başladı.

Başkan Burak Elmas, Lingard'ın temsilcileriyle iletişime geçti.

Elmas, yıldız futbolcunun menajerinden fiyat bilgisi aldı. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, kulübünde az forma şansı bulması ve Haziran ayında sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle sarı kırmızılılara sıcak baktığı öne sürüldü.

Aslan'ın, Lingard'ın yıllık ücretinde ve imza parasında artış yaşanmaması için transferi büyük bir gizlilikle yürüttüğü ifade edildi.

Lingard, on numara ve kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.74 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde, 22 maça çıktı. İngiliz orta saha, 22 müsabakada 2 gol kaydetti.