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Spor Burak Elmas: 5 maç üst üste kasıtlı hata yapıldı
Spor

Burak Elmas: 5 maç üst üste kasıtlı hata yapıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Aralık ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 14:18:00 -
Burak Elmas: 5 maç üst üste kasıtlı hata yapıldı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Aralık ayı Divan Kurulu toplantısında gündemi değerlendirdi.

Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"Üslubumuzun sebebi, Galatasaray'ın değerleridir. Oyun adil oynandığında Galatasaray; şanlı tarihindeki gibi yine kazanacaktır."

"İlk defa 5 maçtır üst üste bir takıma kasıtlı hatalar yapıldığını görüyorum"

"Galatasaray değerleri hafife alınamaz. 25 yıldır futbolun içindeyim... İlk defa 5 maçtır üst üste bir takıma kasıtlı hatalar yapıldığını görüyorum. Kitaplarından utancı çıkarmış olanların artık utanma vakti gelmiştir."

"Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler."

"Galatasaray'ın amacı bataklığı kurutmaktır"

"Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir. Bataklıkta yapılan mücadele herkesi aşağıya çeker. Galatasaray'ın amacı bataklığı kurutmaktır. Artık Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içindedir."

"Yapamıyorsanız gideceksiniz"

Oyun adil oynandığında, şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi Galatasaray kazanacaktır. Ancak bugün oyun adil değil. Oyun, kendi koltuğunu düşünenlerin menfaatine alet ediliyor. Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içine girmiştir. TFF'nin yarından itibaren o koltukları terk etmelerini acil olarak talep ediyoruz. Makamlar şereflidir, fakat asıl olan makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz."

"Galatasaray Spor Kulübü'nü oyunlarınıza alet edemezsiniz"

Galatasaray'ı Türkiye Cumhuriyeti devletiyle karşı karşıya getirmek isteyenler bunu başaramayacaklar! Devletine her daim bağlı olmuş olan Galatasaray Spor Kulübü'nü oyunlarınıza alet edemezsiniz.

"Naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız"

"Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız."

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