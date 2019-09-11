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Burak Çevik'e Londra'dan "Yeni Yetenek" ödülü

Burak Çevik'in "Aidiyet" filmi, Open City Film Festivalinde Uluslararası Yeni Yetenek Ödülüne layık görüldü- Filmin Türkiye prömiyeri, Kanada'daki 2 gösterimin ardından Adana'da yapılacak

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
Burak Çevik'e Londra'dan "Yeni Yetenek" ödülü

İSTANBUL (AA) - Burak Çevik, ikinci filmi "Aidiyet" ile Open City Film Festivali'nde en iyi yönetmen seçildi.

Londra'da düzenlenen festivalin, ilk ya da ikinci filmini çekmiş, yılın en ilham verici yönetmenlerini buluşturduğu ana yarışmasında yer alan "Aidiyet", Uluslararası Yeni Yetenek Ödülünü (Emerging International Filmmaker Award) kazandı.

Jürinin kararında film için "Belgesel türüne olan provakatif yaklaşımı ve duygusal açıdan zorlayıcılığıyla 'Aidiyet', belgeselin ne olabileceğine dair bize ilham veriyor" denildi.

Türkiye, Kanada ve Fransa ortak yapımı olan film, eylül ayında Kanada'da iki festivalde birden gösterilecek.

20. Calgary Film Festivali'nin "Dünya Sineması" seçkisinde Kanada prömiyerini yapacak film, 38. Vancouver Film Festivali'nin Panorama bölümünde de Türk sinemasını temsil edecek.

- Türkiye prömiyeri Adana'da yapılacak

Dünya galasını şubat ayında Almanya'daki 69. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin "Forum" bölümünde yapan film, 23-29 Eylül tarihlerinde Adana Altın Koza Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yarışacak.

Yapım ayrıca ABD'de New Directors/New Films, İran'da Fajr Film Festivali, Romanya'da Transilvania Film Festivali, Ermenistan'da Altın Kayısı Film Festivali, Çin'de FIRST Uluslararası Film Festivali, Kosova'da Dokufest Film Festivali, Bosna Hersek'te Saraybosna Film Festivali ve Arjantin'de FestiFreak Bağımsız Filmler Festivali gibi bir çok festival ve müze programında yer alıyor.

Selman Nacar ve Burak Çevik'in yapımcılığında çekilen film, 15 yıl önce İstanbul'da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarına ve yönetmenin kişisel hafızasına dayanıyor.

Suç olduğu kadar bir yol ve aşk filmi özelliği de taşıyan yapıt, yıl sonunda Türkiye'de gösterime girecek.



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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
  1. Aidiyet
  2. Burak Çevik
  3. Open City Film Festival

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