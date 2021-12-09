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Spor Burak attı Lille turladı
Spor

Burak attı Lille turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille, G Grubu'nda Wolfsburg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fransızların maçtaki ilk golünü Burak Yılmaz attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 01:47:00 -
Burak attı Lille turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son hafta maçında Wolfsburg ile Lille karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lille, zorlu deplasmandan 3-1 galip ayrıldı.

Fransız temsilcisinin ilk golünü 11. dakikada milli futbolcumuz Burak Yılmaz atarken, diğer goller 72'de Jonathan David ve 77'de Angel Gomes'ten geldi.

Wolfsburg'un tek golünü 89'da Renato Steffen attı.

Lille bu sonuçla grubu 11 puanla lider olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırdı. Alman ekibi Wolfsburg ise 5 puanla grup sonuncusu oldu.

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