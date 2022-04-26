Burada silahlar sudan ucuz! Peynir ekmek gibi satılıyor

Pakistan’ın Dera Adem Heil şehri, 150 yıldan fazladır dünyanın bu bölgesinde yasa dışı silah endüstrisinin merkezi olarak nitelendiriliyor. Başkent İslamabad’a 200 kilometre uzaklıkta bulunan Dera Adem Heil'de 150 yılı aşkın süredir evlerde, sokaklarda ve bodrum katlarında yasa dışı silah üretiliyor ve satılıyor. Dera çarşısının bir başından diğer başına sağlı sollu yüzlerce silah dükkanı caddeye konumlanmış vaziyette.

Bu dükkanlarda, av ve keskin nişancı tüfekleri, otomatik silahlar, tabancalar ve roketatarlar bulmak mümkün. Çarşıda gezerken silah dükkanlarının karşılıklı dizilmesi ve silah işaretlerinin duvarlara resmedilmesi göze çarparken, işlenmiş metal ve barut kokusu da havayı kaplıyor.

25 binin üzerinde silah ustası

Şehir sakinlerinin en önemli geçim kaynağı silah üretmek ve satmak. Bölge, Güney Asya’nın en önemli yasa dışı silah ticareti merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Gerek Afganistan'da yaşanan işgaller gerek Pakistan yasalarının 2018'e kadar bu bölgede geçerli olmayışı şehirdeki silah ticaretinin büyümesinde önemli rol oynadı.

Peşaver’e bir saat uzaklıktaki şehir 100 binin üzerinde nüfusa sahip ve kent 2 binin üzerinde silah dükkanına ev sahipliği yapıyor.

Dağların çevirdiği Dera Adem Heil'de yüzlerce irili ufaklı atölye ve fabrikada çalışan 25 binin üzerinde de silah ustası bulunuyor.

Silahlar telefondan ucuz

Ölümcül silahların replikalarının satıldığı şehirde, satıcılar gelen talebe göre silah üretiyor.

Aylık silah üretimi miktarı satıcıdan satıcıya değişiklik gösteriyor. Bu kimi yerlerde 50-60 kimi yerlerde ise 1000'e kadar çıkabiliyor.

Replika tabancaların fiyatı 10 bin Pakistan rupisinden (790 lira) başlıyor ve alıcının talebine göre fiyat birkaç 1000 dolara çıkabiliyor.

Yine replika tüfekler ortalama 30 bin Pakistan rupisinden başlıyor (2 bin 357 lira) ve fiyatlar silahların özelliklerine göre katlanıyor.

Şehirde en çok satılan silahlar arasında AK-47 piyade tüfeği replikaları ve orijinalleri bulunuyor. Bu tüfeğin replikalarının fiyatları ortalama 20 bin Pakistan rupisinden (1571 lira) başlıyor.

Öte yandan silah dükkanlarında Türk yapımı tabancaların da replikaları satılıyor. Şehirde üretilen silahlar akıllı telefonlardan daha ucuza piyasaya sürülüyor.

Tabanca 3 günde, tüfek 5 günde üretiliyor

Silahlar, Dera çarşısının her iki tarafına yayılan dükkanlarda sergileniyor. Bu dükkanların hemen arkasında ise silah atölyeleri bulunuyor. Burada bir silahın baştan sona yapımı ustalar tarafından gerçekleştiriliyor. Bir usta, replika bir tabancayı ortalama 3 günde üretebiliyor. Tüfeklerin yapımı ise 5-6 günü buluyor.

Silah üretimi birçok atölyede makinelerden ziyade geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Çarşıda silahların yanı sıra askeri teçhizat bulmak da mümkün. Mermiler, yedek şarjörler, askeri yelekler, dürbünler ve çok sayıda ekipman raflarda görülebiliyor.

Silahların gövdesi, şarjörlerin yapımı, kabza üretimleri, boyama ve işleme faaliyetleri ayrı ayrı atölyelerde gerçekleştiriliyor.

5 liraya mermi

İsminin açıklanmasını istemeyen bir silah ustası, AK-47 piyade tüfeği mermilerini 60 Pakistan rupisine (yaklaşık 5 lira) sattığını, günde 2 bin 500, ayda ise 60 binin üzerinde mermi ürettiğini söyledi.

Burada yaşayanlardan Muhammed Aves, silah üretiminin tehlikeli bir iş olduğunu, çok sayıda ölümlü kazanın gerçekleştiğini söyledi.

Aves, özellikle mermi yapımında barutun kullanımından kaynaklanan patlamaların yaşandığını, bazen sıcak hava sebebiyle patlayan barutların ölümlü kazalara yol açtığını belirtti.

Dera Adem Heil’in büyük bir silah endüstrisine sahip olduğunu ifade eden Aves, halkın en önemli geçim kaynağının silah ticareti olduğunu kaydetti.

Silahlar çarşının yanı başında test ediliyor

Çarşıda gezerken, hemen arka sokaklarda yapımı biten ve denemek amacıyla ateşlenen silahların seslerini duymak mümkün. Bu deneme atışları kuma veya boş kulübelere yapılıyor. Çarşının hemen yanı başında gerçekleştirilen bu atışlar önemli bir risk oluşturuyor. Bölge sakinleri, bu şekilde ölen veya yaralanan çok sayıda kişi olduğunu aktarıyor.