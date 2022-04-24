Bunun Garo’dan ne farkı var! CHP'li Hüseyin Aygün'den skandal sözler

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Sözde "Ermeni Soykırımı"nın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a tepkiler çığ gibi büyürken CHP kanadından da Paylan'ı aratmayacak skandal bir açıklama geldi.

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, Ermenilere "soykırım" yapıldığı yalanını sürdürdü.

Hadsiz Garo Paylan'ın kanun teklifine destek çıkan ve Ermeni Tehciri'nin 107 yıl önce İstanbul'da Ermeni elitlerinin tutuklanmasıyla başladığını ileri süren Aygün hezeyan dolu şu ifadeleri kullandı:

"İTC Liderleri (İttihat ve Terakki Cemiyeti) Talat/Enver'in aldığı kararla, 1 milyondan fazla Ermeni Der Zor çölüne gönderildi. Yüzbinlercesi yollarda hastalık ve Teşkilat-ı Mahsusa üyelerinin saldırıları sonucu öldü. O zaman 13 milyonluk ülkede 2.5 milyon nüfusa sahip Ermeniler, bugün 83 milyonluk ülkede 60 bin kişi kaldılar."

Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı tarafından reddedilmesinden de rahatsız olan Aygün'ün söz konusu paylaşımları "Şimdi bunun Garo'dan ne farkı var!", "Resmen ağız birliği yapmışlar" dedirtti.