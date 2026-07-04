Bunun anlamı “Gazze’yi terk edin” demektir

Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata dikkat çeken değerlendirmelerine devam ediyor.

Korkutata son olarak "Vicdansız ve adaletsiz dünya düzeni!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Korkutata'nın yazısı:

Ey İslam dünyası, "Gazze" yangın içerisinde, "feryat ediyor", 2 milyar Müslüman neden kımıldanmıyor. Acaba sizin çocuklarınız olsaydı sizler neler yapardınız? Ey İslam dünyası, "kalpleriniz taşlaşmış" para ve makam hırsı sizi insanlıktan çıkartmış. Ey İslam dünyası, "Gazze ateş çemberinde" Siyonizm, neden Gazzeli çocukları hedef almış, hiç mi vicdanınız sızlamadı?

Neden neden Gazzeli çocuklar hedefte!

Daha önceki yazımda Yeni Akit Gazetesi okuyucularına duyurmuştum!

Gazze'nin köylerine baskın yapılıyor, evlerindeki neleri varsa "Gasp Ediliyor" geçim kaynağı olan hayvanlarını alıp götürüyorlar.

Geçim kaynağı olan ve dünyanın en verimli topraklarında yetişen "Zeytin ağaçlarını buldozerlerle yok ediliyor."

Bunun anlamını biliyor musunuz?

Gazze'yi terk edin, bütün varlıklarını ele geçirmeleri ve geçimlerini sağladıklarını zeytin ağaçlarını kökten söküp atmaları ne garip değil mi?

Siyonizm Gazze'nin sahil şeridine göz koymuş!

Gazze dünyanın en uzun sahil şeridine sahip, hele bir düşünün, neden Gazze!

Siyonizm ve Firavun, iktidarını koruyabilmek için çocukları hedef almış, masum canların üzerine korku ve ölüm ne demek istediğimi sanırım anlamışsınızdır.

Tarih, bu zulmün en karanlık yüzlerinden birini böyle kaydetti, asla unutulmaz. Bugün de Siyonizm’in hedefinde çocuklar var.

Anladınız değil mi?

Neden çocuklar!

En ağır bedelini masumlar ödüyor; oyun oynaması gereken yaşlarda çocuklar savaşın, yıkımın ve korkunun gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Ama Siyonizm bunu bilsin ki, bütün çocukları yok etseler bile; yine içlerinden bir "Musa Çıkacaktır."

Hayatın karmaşası içinde doğru ve yanlışı ayırt etmemizi sağlayan en dürüst rehber nedir biliyor musunuz?

İnsanın kendi içine fısıldayan vicdanın sesidir.

Toplumsal kurallardan, yasalardan ve ayıplanma korkusundan bağımsız olarak çalışan bu içsel mekanizma, insanı insan yapan en temel erdemliktir değil mi?

Esasen vicdan, dışarıdan hiçbir gözlemci yokken bile bizi izleyen ve eylemlerimizi yargılayan bir mahkemedir.

Bize sadece ne yapmamız gerektiğini söylemez; yaptığımız bir haksızlık karşısında içimize düşen o huzursuzlukla, yani vicdan azabıyla bizi doğru yola çağırır.

Bu ses, bencil arzularımızın ve anlık çıkarlarımızın ötesine geçerek adaleti, merhameti ve dürüstlüğü savunur, değil mi?.

Modern dünyanın gürültüsü içinde bu fısıltıyı duymak bazen zorlaşabilir. Ancak vicdanının sesini susturan bir insan, "pusulasını kaybetmiş bir gemi gibi karanlıkta sürüklenmeye mahkumdur."

Gerçek huzur, dış dünyanın alkışlarında değil, başımızı yastığa koyduğumuzda içimizdeki o sessiz yargıcın bizi beraat ettirmesinde gizlidir.

Batı Şeria genelinde Filistinlilere ait araziler ve yollar buldozerlerle kazılarak Yahudi yerleşim yerlerine bağlanmaktadır.

İsrail askerleri, birçok Filistin köyünü birbirine bağlayan ana yolları toprak setlerle kapatarak ulaşımı engellemekte ve bölge halkını izole etmektedir.

Gazze'de çatışmalar boyunca yol, elektrik ve su şebekeleri gibi sivil altyapının çok büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmiştir.

Bu durum bölgedeki insani yardımların ulaşmasını zorlaştırmakta ve Filistinlilerin günlük yaşamını ciddi şekilde sekteye uğratmaktadır.

Neden biliyor musunuz?

Buraları terk edininiz, onun için neleri varsa talan ediyorlar ve açlığa terk ediliyor.