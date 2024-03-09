Bunu yiyenler 200 yaşına kadar yaşıyormuş! Bilim insanları açıkladı

“Mavi Bölgeler” olarak adlandırılan ve ortalama yaşam süresinin dünya genelinden daha yüksek olduğu bölgelerde yaşayan insanların beslenme alışkanlıkları, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin sırlarını barındırdığı bildirildi.

İşte o gıdalar…

Avokado, Loma Linda sakinleri arasında popüler bir besindir. National Geographic’e göre, Avokado muzdan %30 daha fazla potasyum içerir ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kilo yönetimi konusunda faydalıdır ve obezite ile tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

Baklagiller, Mavi Bölge sakinlerinin diyetlerinin önemli bir parçasıdır. Lif bakımından zengin olan bu gıdalar, hastalıklarla savaşmada önemli bir rol oynar. Örneğin, Ikaria, Yunanistan’da börülce, kanser ve kalp hastalıklarıyla mücadelede ve diyabet riskini azaltmada önemli bir besindir.

Nicoya, Kosta Rika’da yaşayanlar, siyah fasulye, pirinç ve mısır ekmeği gibi gıdaları günlük olarak tüketirler. Siyah fasulye, yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde diyabet ve kanser riskini azaltabilir ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

Okinawa, Japonya’da, sarımsak düzenli olarak tüketilir ve National Geographic, sarımsağın yaşla ilişkili bazı hastalıkların riskini azaltabilecek “doğanın en güçlü ilaçlarından” biri olduğunu belirtir. Araştırmalar, sarımsağın antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu ve diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceğini göstermektedir.

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Ikaria’da beyaz patates, temel bir besin kaynağıdır ve Okinawa’da mor tatlı patatesler yaygındır. Bu patatesler, antosiyaninler gibi hastalıkları önleyici fitokimyasallar içerir ve A, B6 ve C vitaminleri ile zengindirler. Ayrıca, bol miktarda lif ve potasyum sağlarlar. Yüksek karbonhidrat içeriğine rağmen, beyaz patateslerin diyabet yönetimine ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, sızma zeytinyağı birçok sağlık yararı sunar ve Akdeniz diyetinin bir parçası olarak kabul edilir. Zeytinyağı, kan basıncını düşürme, kanser riskini azaltma ve kilo kontrolüne yardımcı olma gibi faydalarıyla bilinir. Ayrıca, iltihap karşıtı özellikleri sayesinde genel sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır.

Loma Linda sakinleri gibi, dünya genelinde birçok insan somon ve diğer yağlı balıkları düzenli olarak tüketir. Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve kalp sağlığını destekler, kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltır ve kronik inflamasyonu düşürür.

Sardunya’da ekşi mayalı ekmek, keçi sütü ve nohut gibi gıdalarla zengin bir diyet uygulanır. Ekşi mayalı ekmek, tam buğday ve canlı laktobasil bakterileri kullanılarak hazırlanır ve bu, ekmeklerin glisemik indeksini düşürerek kan şekerinde ani yükselmeleri önlemeye yardımcı olur.