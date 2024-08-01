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Gündem Bunu yapmak savaş ilanıdır! Türkiye ve Katar’ı bekleyen büyük tehlike
Gündem

Bunu yapmak savaş ilanıdır! Türkiye ve Katar’ı bekleyen büyük tehlike

Yeniakit Publisher
2024-08-01 08:49:00 -
Bunu yapmak savaş ilanıdır! Türkiye ve Katar’ı bekleyen büyük tehlike

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in, "Türkiye ve Katar’ı bekleyen büyük tehlike" başlıklı yazısı...

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in yazısı...

Cihadın en güzel örneklerinden birini sergileyen Hamas’ın siyasi büro başkanı Haniye, İran’ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ı ziyaret etti. Ardından Tahran’daki konutuna geçti. Bu sırada siyonist alçaklar tarafından şehit edildi.

Suikastın İran’da gerçekleşmesi, akıllara onlarca soruyu getiriyor. Ancak şimdilik komplo teorisi mesabesinde kalacak bu konulara girmeye gerek yok.

Ucunda Türkiye ve Katar’ın da olduğu tehdidi dile getirmek, komplo teorilerinden daha faydalı olacaktır.

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