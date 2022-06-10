Bunu yapmak kimsenin aklına gelmemişti! Kelek karpuzda yeni dönem

Yaz mevsiminin gelmesiyle, tüketiciler sıklıkla “kelek” diye tabir edilen renksiz ve kokusuz karpuzlarla karşı karşıya kalıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ortalama fiyatı 40 lirayı bulan karpuzun kelek çıkması halinde iade edilebileceğini söyledi.

‘YASAL HAKKINIZ VAR’

Yetişmemiş karpuzun “ayıplı ürün” kategorisinde olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, “Dolayısıyla tüketicinin ayıplı ürünle karşılaştığında mevcut olan yasal hakları, kelek karpuzla karşılaştığında da geçerlidir. Şöyle ki tüketici ayıplı ürünle karşılaştığında ayıpsız ürünle misliyle değişimini veya iadesini isteyebileceği gibi, satıcının da buna uyma mecburiyeti vardır. Yani tüketicilerin tercihi neyse uymak zorundadır” dedi.

‘FİŞİNİZİ UNUTMAYIN’

Tüketicilerin fişlerini almayı unutmamaları gerektiğini de hatırlatan Ağaoğlu, “Tüketici ürünü hangi tarihte aldığını ancak o satış fişiyle belgeleyebilir. Ancak bazı tüketiciler meyveyi genelde seyyar satıcılardan alıyor. Bu satıcıların resmi satış fişi vermese dahi TC veya vergi numarasının yazılı olduğu bir kağıda kaç liraya, hangi tarihte, ne sattığını yazıp imzalaması yeterlidir. Bu şekilde, hak arama önündeki büyük engel kalkmış oluyor” ifadelerini kullandı.

‘İADE YAPMAYAN SATICILAR ŞİKAYET EDİLEBİLİR’

Ağaoğlu, kelek karpuzu iade almayan, yenisini vermeyen veya ücret iadesine yanaşmayan satıcıların şikayet edilebileceğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi’ni kullanarak (TÜBİS) hakem heyetlerine ellerindeki belgelerle başvurulabilir. Tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar mahkeme kararı hükmünde olup İcra İkaz Kanunları hükümlerine göre yerine getirilir.”