Bunu yaparken bir daha düşünün! Tek tuşla bütün bilgileriniz çalınıyor!

Ticaret Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) önceki gün, tüketicinin korunması konusunda önemli bir adım attı. Bakanlık ile KVKK arasında, kişisel veri ve mahremiyetini ihlal eden hedefli reklamcılık ile aldatıcı uygulamalara karşı farkındalığı artırmak için protokol imzalandı.

Bilişim hukuku uzmanı Avukat Mücahit Saraçlı, tüketicilere güvenli sitelerden alışveriş yapması tavsiyesinde bulunan Saraçlı “İnternet alışverişlerinde, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıtlı siteler tercih edilmeli. Bu logonun olmadığı siteden ürün satın alınmamalı. Alışveriş yaparken tek sayfa şeklinde açılan ve kişisel veya ödeme bilgileri isteyen internet sitesi ile ürünü değerinden düşük bir fiyata satmaya çalışan sitelerden uzak durulmalı” diye konuştu.

İzin vermeyin!

İnternet sağlayıcısı, arama motoru ve internet siteleri tarafından verileri çalmak için kullanılan çerezlerin etkisine de değinen Saraçlı şunları kaydetti: "Çerezlerin kullanımına izin vermeyin. Çerezler vasıtasıyla ele geçirilen bilgiler, bilgisayar korsanları tarafından cazip reklamlar ile kişisel bilgilerinizin çalınmasına sebep olabilir. Çerezlerden elde edilen bilgilerle, ticari ileti ve ufak reklamlarla üyelik talep etmeleri hâlinde bütün bilgileriniz çalınabilir. Bazı durumlarda güvenilir internet sitelerinin arayüzü kopyalanabiliyor. Alışveriş yapmadan önce sitenin internet uzantısı kontrol edilmeli."