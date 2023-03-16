Düz karın kürü: Kilo verdiren ramazan kampanyası menülerine karşı rakip bir tarifle geldik! Önemli püf noktaları
Türkiye'de ramazan günlerine çok az kalmışken Fit bir kilo ile girmek için kür tarifi veriyoruz. Ramazanda kilo vermek. Bedenin ve ruhun terbiyesini hedefleyen oruç ibadeti sayesinde Ramazan ayı aynı zamanda kötü beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmek yeterli olsa da öncesinde de sıfır yağ ile girmeye ne dersiniz? Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler hem de ilerleyen günlerde kilo vermeye zemin hazırlayabilir.
Düz Karın Kürü Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı karbonat
Biraz limon
Düz Karın Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?
Karın şişliğine birebir bir kür, 5-6 gün sabah aç karnına kullanılabilir yarım saat birşey yemeyin.
Bütün malzemeleri karıştırıp içelim.
Ramazan'da Kilo Almamak İçin Pratik Öneriler ise;
İftar ve sahur arasında 2 öğün daha yapın.
Çorbadan hemen sonra ana yemeğe geçmeyin.
Kızartılmamış eti tercih edin.
Kuru baklagilleri iftar sofranızdan eksik etmeyin.
Ara öğünlerde meyve ve fındık tercih edin.
Yumurta, peynir ve yoğurtla tok kalın.
Sahurda çay yerine ıhlamur için.
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