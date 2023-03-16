Düz karın kürü: Kilo verdiren ramazan kampanyası menülerine karşı rakip bir tarifle geldik! Önemli püf noktaları

Türkiye'de ramazan günlerine çok az kalmışken Fit bir kilo ile girmek için kür tarifi veriyoruz. Ramazanda kilo vermek. Bedenin ve ruhun terbiyesini hedefleyen oruç ibadeti sayesinde Ramazan ayı aynı zamanda kötü beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmek yeterli olsa da öncesinde de sıfır yağ ile girmeye ne dersiniz? Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler hem de ilerleyen günlerde kilo vermeye zemin hazırlayabilir.