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Dünya Bunu da yaptılar! Suudi Arabistan'dan Filistin'e küstah tehdit
Dünya

Bunu da yaptılar! Suudi Arabistan'dan Filistin'e küstah tehdit

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı arayarak tehdit ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:22:00 -
Bunu da yaptılar! Suudi Arabistan'dan Filistin'e küstah tehdit

BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme adımlarına tepki gösteren Filistin’e alçak bir tehdidin ulaştığı iddia edildi.

Filistin davasını satan Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD vasıtasıyla İsrail ile normalleşmesine bir destek de Suudi Arabistan’dan geldi.

Anlaşmaya ne tepki vereceği merak edilen Suudilerin BAE’ye destek verip Filistin’i tehdit etmesi ‘yok artık’ dedirtti.

Filistin’de başlayan protestolar sonrası Filistin Lideri Mahmud Abbas ile görüşen Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, ‘Anlaşmaya sert tepki vermeyin. Bunun size ve davanıza zararı olabilir’ dediği belirtildi.

Ürdün'den de skandal çağrı

Selman’ın çıkışı sonrası Ürdün’ün de tıpkı Selman gibi Filistin’e bir uyarıda bulunduğu öğrenildi.

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