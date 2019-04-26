Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!

Sosyal medyada CHP'liler tarafından paylaşılan görüntülerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile her yıl çocuklar için AK Parti tarafından süslenen metrolar sanki ilk kez İmamoğlu tarafından süslendirilmiş gibi servis edilip 'İstanbul'da değişim başladı' diye yalan bir algı operasyonuna imza attılar.

2000 yılından beri süren gelenek

2000 yılından bu yana tüm 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'larında özel olarak süslenmiş çocuk trenleri ile istasyonlarda çeşitli etkinlikler düzenleyen Metro İstanbul bu yılda bu geleneği sürdürdü. Sosyal medyada yapılan yalan algı operasyonuna vatandaşlar anlamlı paylaşımlarla cevap verdi.

İşte o paylaşımlar