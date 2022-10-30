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Siyaset Bunu da gördük! Temel Karamollaoğlu laikçiler gibi konuşup dindarları hedef aldı
Siyaset

Bunu da gördük! Temel Karamollaoğlu laikçiler gibi konuşup dindarları hedef aldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kemalistlerin kullandığı ifadelerle dindar kesimi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 19:58:00 - 2022-10-30 20:30:55

 Yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde 3. defa başkan seçilen Temel Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada solcuların ifadeleri ile dindarları hedef aldı.

Sözlerine önce yarım ağızla laikçileri eleştirerek başlayan Karamollaoğlu, devamında kemalistlerin kullandığı sözlerle dindarları gündeme getirdi.

Kemalistlerin ifadelerini kullandı

Konuşmasına, "Bizler laiklikten değil sözde laikçilerden..." diye başlayan Temel Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

...hiçbir zaman İslam'dan değil ama sözde İslamcılardan, muhafazakarlığın kendisinden değil muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik.

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