Bunu da gördük! Temel Karamollaoğlu laikçiler gibi konuşup dindarları hedef aldı

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Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde 3. defa başkan seçilen Temel Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada solcuların ifadeleri ile dindarları hedef aldı.

Sözlerine önce yarım ağızla laikçileri eleştirerek başlayan Karamollaoğlu, devamında kemalistlerin kullandığı sözlerle dindarları gündeme getirdi.

Kemalistlerin ifadelerini kullandı

Konuşmasına, "Bizler laiklikten değil sözde laikçilerden..." diye başlayan Temel Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

...hiçbir zaman İslam'dan değil ama sözde İslamcılardan, muhafazakarlığın kendisinden değil muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik.