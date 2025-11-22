Bunu da gördük! Özgür Özel, İmamoğlu ile Öcalan’ı aynı kefeye koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak mitingi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel'in gündeminde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir." sözleri vardı.

Özel bu sözlere cevap vererek şöyle dedi:

"İmralı'ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız. Ekrem Başkan, Sayın Bahçeli ve 3 arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını, nasıl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, kendisinin tek suçunun hizmet olduğunu, 4 bin sayfalık iddianamenin içindeki bütün somutları da özetleyerek bunların birer iftar olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Sayın Bahçeli'ye anlatır. Sayın Bahçeli'de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum. Olumlu görüyorum bu yaklaşımı."