Bunu da gördük! Çinli turistlere özel karşılama

Çin vatandaşlarının yurt dışı turlarına ilgisi son günlerde yeniden artışa geçti. Çinli yetkililer, 6 Şubat’ta yurt dışı grup turları ve uçak bileti+otel hizmetinin yeniden başlatılmasıyla ilgili destinasyon listeleri açıkladı. 15 Mart’ta liste 60 ülkeye genişletildi. Son iki ayda yurt dışı turlarına katılan Çinli turist sayısı hızla artıyor.

Macaristan’a grup vizesiyle giden ilk turist kafilesi bu hafta başkent Budapeşte’ye ulaştı. Sıcak bir şekilde karşılanan Çinli turistlere hediyeler dağıtıldı. Macaristan Devlet Turizm İdaresi Müdür Yardımcısı Jacob Sophia, Çinli turistlerin Budapeşte’de bulunmasının kendileri için onur verici olduğunu belirterek, Çin’i önemli bir turizm piyasası olarak değerlendirdi.

Geride kalan 2 ayda Çinli turistler en çok yakın Asya ülkelerini tercih etti. Yurt dışı turlarının başlatıldığı ilk gün Singapur’a giden 30 turist törenle karşılandı. Singapur Turizm Müdürlüğü’nden Pan Zhengzhi, Çinli turistleri uzun süredir beklediklerini dile getirdi.

Kamboçya’da da turizm sektörünü canlandırmak için Çin para birimi RMB’nin kullanımı teşvik ediliyor, Çince tabelaların sayısını ve rehberlik hizmetleri artırılıyor. Sri Lanka’ya giden ilk Çinli turist grubundan 120 kişi için de yine sıcak bir karşılama töreni düzenlendi. 16 Çinli turistten oluşan bir grup, Endonezya’nın Bali adasında çiçeklerle karşılandı. Çin ile Bali arasındaki seferlerin yeniden başlatılmasıyla, bu yıl adaya giden Çinli turistlerin sayısının 300 bine ulaşması bekleniyor.

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Farklı ülkelerden yetkililer ve turizm sektörü çalışanları, Çin ekonomisinin yeniden canlanmasının dünya turizm piyasasının güçlenmesine de yardımcı olacağını belirtiyor. Madrid Belediyesi turizm birimleri de daha fazla Çinli turist ağırlamayı beklediklerini, Çin’de turizmin canlanmasının Avrupa ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde dış seyahat için rezervasyonlar hızla artıyor. Çevrim içi seyahat platformu Ctrip’in verilerine göre, 5 gün sürecek İşçi Bayramı tatili için yapılan dış seyahat rezervasyonları geçen yıla göre 7 kat artarken, 2019 yılındaki seviyeye ulaştı. Grup turlarına katılan kişi sayısı da bu ayın başına göre yüzde 157 yükseldi. Yurt dışına seyahat etmeyi planlayanların çoğu gençlerden oluşuyor.