  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bunu da dedi! Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın
Gündem

Bunu da dedi! Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada skandal sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu uyuşturucu çetelerinden ve organ mafyalarından vergi alınması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:52:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.

"Uyuşturucu ticareti, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" dedi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

turan

Yaşaaaa Kemal kılıçdaroğlu paşa yaşaaaaa...
  • Yanıtla
Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü
Dünya

Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü

Filistinli ünlü gazeteci Abdel Bari Atwan, Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakın tamamen çöktüğünü yazdı.
Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 202..
Flaş sözler: Bu mutasyon salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyon olabilir
Sağlık

Flaş sözler: Bu mutasyon salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyon olabilir

İngiltere'de görülen 'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' adının verildiği koronavirüs mutasyonu yayılmaya devam ederken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay