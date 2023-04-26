Bunu biliyor muydunuz? Dünyada her 11 saniyede bir…

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Bina'da yapılan 7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi'nin bu yılki teması: “Siber Tehditler ve Hibrit Savaş 2.0” oldu. Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı Muharebe ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Siber Savunma Komutanlığı ile kamu kurumlarının ilgili birim yetkilileri, bilişim ve siber güvenlik uzmanları, hukukçular ve akademisyenler katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, seçimlerde vatandaşların iradesini sakatlamaya ve manipüle etmeye yönelik girişimlere izin vermeyeceklerini söyledi.

“Bu seçimde de milletimizin iradesinin manipülasyondan uzak bir şekilde sandığa yansıması adına canla başla çalışıyoruz”

Seçimlere yaklaşık 2,5 hafta gibi kısa bir süre kaldığını ifade eden Sayan, “Bakanlık olarak başta BTK olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla ve diğer kamu kurumlarımızla koordineli olarak bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de milletimizin iradesinin manipülasyondan uzak bir şekilde sandığa yansıması adına canla başla çalışıyoruz. Ancak bu noktada özellikle sosyal medya platformlarına da büyük iş düştüğünü belirtmek isterim. Geçmişte farklı zamanlarda bazı ülkelerde sosyal medya platformları kullanılmak suretiyle seçimlere müdahale edilmeye, vatandaşların iradesini sakatlamaya ve manipüle etmeye yönelik girişimler oldu. Bunlar artık hemen herkesin bildiği gerçekler. Seçimlerin adil ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de bu tarz manipülasyonlara izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim” dedi.

“İnternet aktörlerinin çok daha proaktif olmalarını bekliyoruz”

Bazı sosyal medya şirketlerinin proaktif bir şekilde seçim öncesi ve sonrası ile seçim günü ne tür tedbirler aldığını kamuoyuna açıkladıklarını belirten Sayan, “Bu girişimleri ve proaktif yaklaşımı takdirle karşılıyoruz. Ancak özellikle Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve TikTok platformlarına büyük iş düştüğünü bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim. Bahsi geçen platformların biliyorsunuz Türkiye’deki kullanıcı sayıları 10 milyonlarla ifade edilecek seviyelerde. Vatandaşlarımız aktif bir şekilde kullanıyor. Ancak bu durumun zaman zaman dezenformasyon ve manipülasyon amaçlı odakların müdahalelerine ortam hazırladığına şahit oluyoruz. Özellikle seçim dönemlerinde bu şirketler başta olmak üzere ülkemizde hizmet veren tüm küresel internet aktörlerinin çok daha müteyakkız çok daha proaktif olmalarını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Başta BTK olmak üzere tüm ilgili kamu kurumlarıyla koordineli olarak bu seçimin de adil ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için sosyal medya şirketlerimizden büyük ihtimam bekliyoruz. Alınan tedbirleri de en belirli dönemlerle bizlere bildirmeye devam etmelerini buradan bir kez daha istiyoruz” diye konuştu.

“Her 11 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor”

Dijital dünya ile bu kadar iç içe olunmasının, ‘siber güvenlik’ konusu giderek daha da önemli hale getirdiğine dikkat çeken Sayan, “Küresel siber suç maliyetlerinin önümüzdeki beş yıl içinde her yıl yaklaşık yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor. Askeri sistemleri kullanılmaz hale getiren siber saldırılardan, kamu kurumlarının sistemlerine yapılan saldırılara kadar pek çok büyük ölçekli saldırı ülkeleri tehdit ediyor. Bunun bir tezahürü olarak da bu gün birçok ülkede silahlı kuvvetler yapılanması altında siber güvenlik birimi yer alıyor. Araştırmalara göre; her 11 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Yapay zeka teknolojilerinin olgunlaşması ile birlikte önümüzdeki yıllarda siber saldırıların sayısının ve kapsamının daha da artacağını tahmin ediyoruz. Günümüzdeki siber savaş sadece bilgisayarlar üzerinde değil siber uzaydaki tüm teçhizat ve sistemlere karşı da sürdürülüyor. Bu nedenle büyük resme bakmalı ve olayın sosyal medya hesaplarımızın ele geçirilmesinden çok daha vahim olduğunun farkında olmalıyız” dedi.

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“SOME’lerimizin sayısı 2.200’e yaklaştı”

Eskiden geleneksel silahlar ve ordularla yapılan savaşların günümüzde yerini siber ordu ve silahlara bıraktığını ve siber uzayın artık 5. savaş alanı olarak görüldüğünü ifade eden Sayan, “Dolayısıyla siber güvenlik alanındaki ihtiyaçların milli olarak karşılanması kaçınılmaz bir zorunluluk haline geliyor. Bakanlığımız desteği ile BTK bünyesinde bulunan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürütüyor ve kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünün sağlanmasında önemli bir rol üstleniyor. Ülke çapında SOME’lerimizin sayısı 2.200’e yaklaşırken SOME’lerde görev yapan siber güvenlik uzmanlarımızın sayısı ise 6.500’ü aşmış durumda” bilgisini verdi.

“Milli yazılımlarımızla siber vatanı koruyoruz”

Sayan, “Yerli ve milli yazılımlarımızla siber vatanı koruyoruz. Ülkemizdeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemleri almalarını sağlıyoruz. Biz, siber güvenliği ülke güvenliği olarak değerlendiriyoruz. Şüphesiz ki milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasında da yerli ve milli ürün ve yöntemlerin geliştirilmesi ile kullanılması son derece önem arz ediyor. Siber güvenlik stratejileri, yeni teknolojiler ve çözümler hakkında konuştuğumuz bu Zirvenin de, siber güvenliğimizin daha da güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.