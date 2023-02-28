Bunu Bay Kemal'e okutun haberi olsun! CHP'li Başkan yalanını çürüttü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem üzerinden siyasi çirkinliğini sürdürüyor. Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dozu giderek artan söylemleri dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyeleri engellemeye, önlerini kesmeye çalıştılar" derken, akıllara CHP'li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın açıklaması geldi. Yıldırım, "Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeleri engellediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimlerle iş birliği objektif kurallara bağlanacak. Bu depremde bir acıyı daha gördük. CHP'li belediye, aman gidelim, o orda olmasın, önünü keselim, engel çıkaralım. Belediye ya... Deprem için senin yapamadığını yapıyor. Hepimiz oturup kalkalım CHP'li belediyelere teşekkür edelim. Ulaşılamayan her yere ulaşıldı. Önünü kesmeye, engel olmaya çalıştılar. İnsanda biraz vicdan olur ya. Enkaz altında vatandaş bekliyor, ben gideceğim sen gidemezsin diyor. Hiçbir CHP'li belediye CHP logosu ile bile ortaya çıkmadı." ifadelerini kullandı.



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CHP'li başkan Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Kılıçdaroğlu'nun, 'İktidar CHP'li belediyeleri engelledi' sözleri sonrası akıllara CHP'li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım geldi. Yıldırım, Bakan Kurum'un davetiyle katıldığı koordinasyon toplantısında deprem sonrası yapılan çalışmaların yanı sıra şehrin yeni yerleşim alanıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını açıklamıştı.

Yıldırım, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine engellenmediklerini, ayrımcılığa uğramadıklarını açıkça ifade etmişti.

"Hiçbir ayrımcılık görmedik"

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası akıllara gelen o açıklama şöyle:

Bakanlığımız, belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Bir çöp kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum.

Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum.