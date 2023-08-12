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Gündem Bunlarla da ilgilensene Eyüp Aksu! Taksiciden şaşkına çeviren sözler
Gündem

Bunlarla da ilgilensene Eyüp Aksu! Taksiciden şaşkına çeviren sözler

Yeniakit Publisher
2023-08-12 16:43:00 -
Bunlarla da ilgilensene Eyüp Aksu! Taksiciden şaşkına çeviren sözler

Üsküdar'da denetimlerde yayaya yol vermediği için ceza kesilen taksi şoförü, duruma sinirlenerek aracına bindi. Emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek kontrol noktasından uzaklaşan taksi şoförünü motosikletli ekipler yakaladı. Ekipler taksi şoförüne kemer takmadığı için de ceza keserken, tepki gösteren taksici, "Birisi orda bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz" dedi. Olay sonrası Akit binasının önüne gelerek provokasyon çıkaran Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksicilerin tavırları karşısında tek kelime etmediği akıllara geldi. Aksu'nun sessizliğinin nedeni ise merak konusu oldu.

Üsküdar'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi. Denetime takılan bir taksi şoförü ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ceza yazılan taksi şoförü, polis ekiplerine sinirlenerek aracına binip emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek denetim alanından ayrıldı. Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye uyarılardan sonra toplamda 2 bin 353 lira cezai işlem uygulandı.

“Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz“

Denetimde ceza kesilen taksi şoförü, "Böyle bir ceza yok, böyle ceza mı yazılır ağabey. Kimsenin yolda girdiği yok. Ben yolumda gidiyorum, birisi orada bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz. Kemerimi ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu. Yaptığımız iş zaten stresli. Kemerim takılıydı. Bu haber yayınlanacak mı? Hangi kanalda çıkacak. Söyleyin de izleyeyim bari. Akşam haberleri mi? Yazıklar olsun 1 haftalık kazancım iki tane cezaya gitti" dedi.

Akit önünde provokasyon taksiciye sus pus!

Olay sonrası Akit binasının önüne gelerek provokasyon çıkaran Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksicilerin tavırları karşısında tek kelime etmediği akıllara geldi. Aksu'nun sessizliğinin nedeni ise merak konusu oldu.


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