Bunların solculuğu parayı görene kadar! 40 sayfalık reklamı alınca Rahmi Koç’un rezilliğini görmediler

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Koç Holding Onur Başkanı Rahmi Koç’un İzmir’deki Amerikan Hastanesi açılışında anlattığı, Kürt kadınları hedef alan sözde fıkra toplumsal infiale yol açtı. Görüntülerin yayılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Siyasi partiler, barolar ve kadın örgütleri ardı ardına kınama mesajları yayınladı. Rahmi Koç cephesinden iki satırlık üstünkörü özür mesajı geldi.

40 SAYFALIK REKLAM EKİ SESSİZLİK GETİRDİ

Ancak bu büyük skandalı görmezden gelen solcu medya organları, gazetecilik etiği açısından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, BirGün gazetesindeki köşesinde, haftalık yayınlanan Gazete Oksijen’in sessizliğine dikkat çekti.

Bildirici, Gazete Oksijen’in daha bir hafta önce Koç Holding için “100. Yıl Gazetesi” adıyla tam 40 sayfalık dev bir reklam eki çıkardığını hatırlattı. Gazetenin, holdingin "150 milyon dolarlık sağlık yatırımı" haberini büyük bir iştahla sayfalarına taşırken, hemen ardından patlak veren fıkra skandalına ve başlatılan resmi soruşturmaya tek bir satır dahi yer ayırmaması sert eleştirilere neden oldu.

“PARANIN GÜCÜ GAZETECİLİĞİ YENDİ”

Faruk Bildirici, solcu medya organlarının içine düştüğü bu ticari kıskacı şu sözlerle özetledi:

“Haberi yayımlamayan az sayıdaki medya kuruluşu arasında Gazete Oksijen’in olması dikkat çekiciydi. Zira geçen hafta Koç Holding için '100. yıl gazetesi' adlı 40 sayfalık reklam eki çıkaran Oksijen, 'Koç Holding'ten 150 milyon dolarlık sağlık yatırımı' haberinde ne fıkradan söz etti, ne de Rahmi Koç hakkında soruşturma açılmasından… Paranın gücü, gazeteciliği yendi ama bereket hayli sınırlı kaldı etkisi…”

Olayın ardından Rahmi Koç, “Herhangi bir kimliği hedef alma niyetim yoktu, içtenlikle özür dilerim” şeklinde bir açıklama yapsa da yükselen toplumsal tepkiyi dindiremedi. Medya dünyası ise bir yanda bağımsız habercilik iddiasını sürdüren solcu yapıların,diğer yanda büyük sermaye gruplarıyla girilen ticari ilişkiler neticesinde nasıl “üç maymunu” oynadığını bir kez daha acı bir örnekle tecrübe etmiş oldu.