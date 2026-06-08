Kürtlere hakaret eden Koç’un feleğini şaşırtan olayda ilginç detay: “Rahmi Koç, Serdar ağabeyin selamı var” deyip gelmişler

İzmir’de açılışını yaptığı hastanenin protokol üyelerine gezdirildiği sırada Rahmi Koç, eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi ve yanındaki heyete şu fıkrayı anlatmıştı: "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'." İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik olduğu öne sürülen ifadeleri nedeniyle "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.