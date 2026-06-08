  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor Kürtlere hakaret eden Koç’un feleğini şaşırtan olayda ilginç detay: “Rahmi Koç, Serdar ağabeyin selamı var” deyip gelmişler Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı Murat Ülker, “Ben kesinlikle bunu yapmadım” diyerek isyan etti: “Bunu yapanlar Allah’tan bulsun” Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak Asya donanmasına Türk damgası! “Bu işin kralı sizsiniz” deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler İran İsrail savaşı yeniden patladı, Arap ülkeleri alarm verdi! Tahran duyurdu: Füzeyi biz yollamadık Ölümcül enfeksiyon saçıyor! Türk devinin ürettiği ıslak mendiller için acil toplatma kararı Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Kürtlere hakaret eden Koç’un feleğini şaşırtan olayda ilginç detay: "Rahmi Koç, Serdar ağabeyin selamı var" deyip gelmişler
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kürtlere hakaret eden Koç’un feleğini şaşırtan olayda ilginç detay: “Rahmi Koç, Serdar ağabeyin selamı var” deyip gelmişler

Antalya'daki Otokoç galerisine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin, eylem anını cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı iddia edildi. Görüntülerde, hakkında "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un fıkrasına atıfta bulunan bir şahsın "Kürt kadınlara yapılan saygısızlık devam ederse Türkiye’de bu eylemler de bitmeyecektir" diyerek tehdit savurduğu görülürken, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli emniyet güçlerince yakalandı.

1
#1
Foto - Kürtlere hakaret eden Koç’un feleğini şaşırtan olayda ilginç detay: "Rahmi Koç, Serdar ağabeyin selamı var" deyip gelmişler

İstanbul'da dün Maltepe'de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ve Antalya’nın Kepez ilçesindeki Otokoç araç galerisine silahlı saldırı düzenlenmişti.

#2
Foto - Kürtlere hakaret eden Koç’un feleğini şaşırtan olayda ilginç detay: "Rahmi Koç, Serdar ağabeyin selamı var" deyip gelmişler

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre saldırganlar, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı ve sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde saldırganlardan biri olduğu öne sürülen şahsın, “ Rahmi Koç, Serdar E. ağabeyin selamı var. Kürt kadınlara yapılan saygısızlık devam ederse Türkiye’de bu eylemler de bitmeyecektir” ifadelerini kullandığı görüldü.

#3
Foto - Kürtlere hakaret eden Koç’un feleğini şaşırtan olayda ilginç detay: "Rahmi Koç, Serdar ağabeyin selamı var" deyip gelmişler

İzmir’de açılışını yaptığı hastanenin protokol üyelerine gezdirildiği sırada Rahmi Koç, eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi ve yanındaki heyete şu fıkrayı anlatmıştı: "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'." İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik olduğu öne sürülen ifadeleri nedeniyle "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nurata

Görev yerine getiriyor R.Koç! Babası rahmetli de eski başbakan Nihat Erim’in “Günlüklerim” adlı iki ciltlik kitabında ülkemizdeki her kaos ve darbeden önce ne tesadüf İnönü ‘yü ziyaret edermiş! 92 yaşındaki bir adam ne diye bu fıkrayı anlatır ; bir sorun kendinize ! Tam da “ Terörsüz Türkiye “ sürecine tam gaz devam edileceği mesajlarının meclisimizden verildiği günlerde! İşte görev bu! Koç boşuma KOÇ olmadı!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İstanbul Erkek Lisesi'nde 10 yıl sonra aynı rezalet
Gündem

İstanbul Erkek Lisesi'nde 10 yıl sonra aynı rezalet

1915 yılında Çanakkale Savaşı'na gönüllü katılan lise son sınıf öğrencilerinin cephede şehit düşmesi nedeniyle o yıl hiç mezun veremeyen İst..
Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması
Gündem

Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un tepki toplayan sözleriyle ilgili konuş..
MİT'ten tüm dünyada ses getirecek operasyon: Kritik isim yakalandı
Gündem

MİT'ten tüm dünyada ses getirecek operasyon: Kritik isim yakalandı

Fransa'da "difüzyon mesajı" ile aranma kaydı bulunan şüpheli, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü..
İstanbul'un ardından Antalya'da da maskeli tepki! Otokoç galerisine gece yarısı kurşun yağdırdılar!
Gündem

İstanbul'un ardından Antalya'da da maskeli tepki! Otokoç galerisine gece yarısı kurşun yağdırdılar!

İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırının yankıları henüz hafızalardan silinmemişken, benzer bir h..
Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı
Gündem

Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı

İstanbul Erkek Lisesinde okul müdürünün konuşması sırasında yaşanan ve dün gündeme getirdiğimi protestoya dair yeni görüntüler ortaya çıktı...
Ermenistan'da Paşinyan zafer ilan etti
Dünya

Ermenistan'da Paşinyan zafer ilan etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamento seçimlerini liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi’nin kazandığını açıkladı. Oy sayımı s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23