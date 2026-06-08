Kürtlere hakaret eden Koç’un feleğini şaşırtan olayda ilginç detay: “Rahmi Koç, Serdar ağabeyin selamı var” deyip gelmişler
Antalya'daki Otokoç galerisine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin, eylem anını cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı iddia edildi. Görüntülerde, hakkında "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un fıkrasına atıfta bulunan bir şahsın "Kürt kadınlara yapılan saygısızlık devam ederse Türkiye’de bu eylemler de bitmeyecektir" diyerek tehdit savurduğu görülürken, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli emniyet güçlerince yakalandı.