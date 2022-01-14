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Ekonomi Bunları yapın, elektrik faturanız yarı yarıya azalsın
Ekonomi

Bunları yapın, elektrik faturanız yarı yarıya azalsın

Türkiye gazetesindeki "Anlat Derdini Feridun Ağabey'e" köşesinde, 40 yıllık elektrikçi olan ve bu konu ile ilgili 50 civarı kitap yazıp yayınlayan Ali Özdemir'in elektrik giderlerini yarıya düşürecek 20 önerisine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 16:57:00 -
Bunları yapın, elektrik faturanız yarı yarıya azalsın

Türkiye gazetesindeki "Anlat Derdini Feridun Ağabey'e" köşesinde, 40 yıllık elektrikçi olan ve bu konu ile ilgili 50 civarı kitap yazıp yayınlayan Ali Özdemir'in elektrik giderlerini yarıya düşürecek önerilerine yer verildi. İşte, altın değerindeki o 20 öneri:

“40 yıldır elektrik-elektronik ile ilgili işlerle uğraşmaktayım. Ukala diyenler olabilir ama yazayım. Bu konu ile ilgili 50 civarı kitap yazıp yayınladım. Sözü fazla uzatmadan tüketimi azaltma yollarını ifade edeyim. Evde, iş yerinde, okulda, fabrikada harcanan elektrik enerjisini düşürmek için:

1. Bütün lambaları led yapınız. TSE, CE, ISO belgeli markaları seçiniz. Rastgele led lambalarda 3-5 Watt yazsa da gerçekte 20-30 W güç çekerler. Evde 3-5-6-7-8-9-12 W lambalar yeterlidir.

2. Elektrikli ısıtıcıların ve klimaların ısıtma verimi düşüktür. Elektrikle ısınmayı tercih etmeyin.

3. TV, radyo, bilgisayar, tablet, telefon vb. gibi cihazları iş bitince kapatın. Bekleme (stand by) konumunda bırakmayın. Fişi prizden çekin.

4. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. satın alırken çok az enerji tüketen, ileri teknoloji ürünü (A+++) modelleri tercih edin.

5. Kapı, pencere gibi yerlerden soğuk hava girişi olur. Buraları sünger ya da kauçuk fitillerle kapatın.

6. Büyük TV, monitör gibi cihazlar daha fazla enerji harcar. Mekâna uygun boyut seçin. 10 metrekare bir oda için 150 ekran TV almak hem cebe, hem sağlığa zararlıdır.

7. Gece lambası kullanmayın. Tamamen karanlık odada uyuyun.

8. Koridor, banyo, WC gibi mekânlara sensörlü lamba takın.

9. Bahçe aydınlatması için güneş pili panelli, şebekeye bağlı olmayan armatürleri tercih edin.

10. Radyo, TV gibi cihazların sesini çok açmayın. 

11. 3+1, 5+1 vb. gibi yüksek güçlü ses sistemlerini tercih etmeyin.

12. Ütüyü düşük sıcaklık değerinde kullanın.

13. Çamaşır kurutma makinesini kullanmayın.

14. Dekoratif, düşük verimli aydınlatmayı çalıştırmayın.

15. Akkor, flüoresan, halojen, sodyum buharlı, cıva buharlı lambaları kullanmayın.

16. Elektrik ile ilgili her türlü donanımı (fiş, priz, duy, kablo, sigorta vb.) sadece elektrikçiden alın. Piyasada Uzak Doğu malı, çok ucuz, son derece kalitesiz gereçler kolayca satılabilmektedir. Bu durum esasında tam bir faciadır.

17. Gündüz lamba yakmayın.

18. UPS cihazı çok fazla ilave enerji harcar. O nedenle çok kritik işler için kullanın.

19. Atölye, fabrika, okul ve ofislere doğru çalışan reaktif güç kompanzasyon sistemi kurdurun.

20. Klima, kombi, çamaşır makinesi, buzdolabı vb. alırken dikkat büyük cihaz her zaman çok enerji harcar."

 

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