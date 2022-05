Bunları sallandırmak lazım

İzmir'in üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı en büyük ilçelerinden Bornova'da, iki minibüs içinde 3 ton 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi. Yaşlı-hasta atları Aydın'da kesip İzmir'e getirdiği ve kasaplara satmaya çalıştığı öne sürülen 3 kişiye 4 bin 32'şer TL ceza kesildi.

Alınan bir istihbaratı değerlendiren Bornova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamdibi'nde kıyafetlerindeki kurumuş kan izinden şüphelenilen F.S., M.S., A.Ö.'yü durdurdu. Şüphelilerin kullandığı iki kamyonetin kasasında yapılan aramada çürümeye yüz tutmuş etler ele geçirildi. Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, etlerin yaşlı-hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği belirlendi.

İki kamyonetteki, parçalanmış ve poşetlere konulmuş toplam 3 bin 600 ton at etine el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheliye 4 bin 32'şer TL para cezası kesildi. Kaçak ve gayri-sıhhi koşullarda kesim yaptığı belirlenen kişilere, halk sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle açılan soruşturma sürerken; çürümüş at etleri, zabıta ekipleri tarafından toprağa gömülerek imha edildi. Ancak, İzmir'in en büyük ilçelerinden, üniversite öğrencilerinin de yoğun olarak yaşadığı Bornova'daki bu manzara akıllarda soru işareti bıraktı. Benzer şekilde piyasaya at eti sürülüp sürülmediğine ilişkin araştırmanın sürdüğü bildirildi.