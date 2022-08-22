Bunlar taraftar değil maganda! Beşiktaş tribünlerinin karıştığı anlar..
Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrükspor maçında tribünler karıştı. Dakikalarca tekme ve yumrukların havada uçtuğu arbede bir taraftar tarafından amatör kamera ile kaydedildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında evinde ağırladığı Karagümrükspor'u 4-1 mağlup etti.
Maç öncesinde ise bir grup Beşiktaş taraftarı, tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
O anlar kaydedildi!
Kavganın neden çıktığı öğrenilemezken, maçın başlamasına dakikalar kala başlayan arbede anı, tribündeki bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kavga araya giren taraftarların müdahalesi ile son buldu.