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Spor Bunlar taraftar değil maganda! Beşiktaş tribünlerinin karıştığı anlar..
Spor

Bunlar taraftar değil maganda! Beşiktaş tribünlerinin karıştığı anlar..

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrükspor maçında tribünler karıştı. Dakikalarca tekme ve yumrukların havada uçtuğu arbede bir taraftar tarafından amatör kamera ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:46:00 - 2022-08-22 16:59:28
Bunlar taraftar değil maganda! Beşiktaş tribünlerinin karıştığı anlar..

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında evinde ağırladığı Karagümrükspor'u 4-1 mağlup etti.

Maç öncesinde ise bir grup Beşiktaş taraftarı, tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

O anlar kaydedildi!

Kavganın neden çıktığı öğrenilemezken, maçın başlamasına dakikalar kala başlayan arbede anı, tribündeki bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kavga araya giren taraftarların müdahalesi ile son buldu.

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