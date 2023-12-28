Bunlar nasıl sağlık çalışanı! Yaptıkları şu alçaklığa bakın! Allah sizi kahretsin

İstanbul’da ambulansla uyuşturucu taşıdığı tespit edilen üç sağlık çalışanı tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ambulansla Bağcılar ve Başakşehir’deki adreslerine taşıdıkları uyuşturucu maddeyi, Muğla’nın Bodrum ilçesine göndereceği bilgisine ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, ekipler ambulansı durdurarak iki kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 2 kilogram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Polis, operasyonun devamında olayla bağlantılı bir kişiyi daha gözaltına aldı.

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Sağlık çalışanı olduğu tespit edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu aracın da tescil kayıtlarında, “Ambulans hizmetinde kullanılamaz, trafikten men” şerhi bulunan özel bir ambulans olduğu belirlendi.