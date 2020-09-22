Bunlar kimin doktoru? Türk Tabipler Birliği'ne tepki artıyor

Türkiye aleyhinde yürüttüğü propagadanlar ile tanınan Türk Tabipler Birliği ile ilgili gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kapatılsın’ diyerek tepki gösterdiği TTB’nin her sene hekimlerden milyonlarca lira aidat toplayıp terör yandaşlarına ve marjinal sol örgütlere aktardığı ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla kurulan birlik, özellikle TTB Başkanı Sinan Adıyaman ile birlikte HDP ve ona yakın örgütlerin sözcülüğünü yapmaya başladı.

Koronavirüs mücadelesinde hükümetin başarılı hamlelerini görmeyen birlik, bununla yetinmeyip süreci sabote etmeye başladı.

TTB’nin yaklaşık 100 bin üyesi bulunuyor. Birliğe üye aidatı 300 ve 478 olarak dikkat çekiyor. Hekimler tescil ve onay işlleri için 153 lira ödüyor. Üye kimlik kartı yenileme ise 67 lira. Her yıl en az 50 milyon liraya yakın para toplanıyor.

İstanbul’da 40 bin üyesi olan Türk Tabipler Birliği’nin seçimlerine doktorlardan ilgi bir hayli az. Son seçime hekimlerin yüzde 10’u katılım gösterdi. Doktorlar, birlik ile ilgili "Kanun değiştirilmeli. Doktorların katılımını özendirecek düzenlemeler yapılmalı. Aidat da mecburi olmaktan çıkarılmalı” tavsiyesinde bulunuyor.