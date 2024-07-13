  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenomen çiftler tutuklandı!

“Kazanırsam zaten AK Parti’ye geçeceğim” diyorlardı! Erdoğan hepsinin yüzüne kapıyı kapattı

Akaryakıt fiyatlarını patlatacak karar! Araç sahipleri 'inşallah karardan geri dönerler' demeye başladı

Türk Boğazlarını devre dışı bırakmayı planlıyorlardı! Türkiye’ye 1059 zırhlı araç siparişi verdiler

Engellilere 'otomobilde ÖTV muafiyeti ile ilgili resmi açıklama geldi! İlan ettiler

Türkiye'den gönderilen biberlerde tespit edildi! Tamı tamına 45 kat fazla... Hemen iade ettiler

Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen depremzede kalmayacak

Türkiye Petrolleri resmen satıldı! Yeni sahibinden ilk açıklama geldi

Husiler katil İsrail destekçilerini affetmiyor! Bir gemiyi daha hedef aldılar

Almanya Başbakanı Scholz uzun menzilli füze kararını destekledi
Gündem Bunlar iyi günlerimizdi! İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı
Gündem

Bunlar iyi günlerimizdi! İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 10:38:00 -
Bunlar iyi günlerimizdi! İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı

Yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların önümüzdeki hafta artması beklenirken, bazı bölgelerde sıcaklık 40 derecelerin üstüne çıkacak. Aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar yeni haftada da etkili olmaya devam edecek.

İstanbul'da 35 dereceleri bulacak hava sıcaklığı nemin de etkisiyle 40 derecelerde hissedilecek.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar etkili olacak.

Doğu Karadeniz bölgesinde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar hafta boyunca etkisini gösterecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23