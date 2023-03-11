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Dünya Bunlar insan olamaz! Allah sizi kahretsin e mi
Dünya

Bunlar insan olamaz! Allah sizi kahretsin e mi

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, sokaktaki sığınmacıların battaniye ve kişisel eşyalarına göz yaşartıcı gaz sıktı. Olayla ilgili yasal yollara başvurulacağı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 11:14:00 -
Bunlar insan olamaz! Allah sizi kahretsin e mi

Fransa'da göçmenlere yardım yapan Utopia 56 derneği, başkent Paris'teki Stalingrad metrosu yakınında iki polisin sığınmacıların eşyalarına göz yaşartıcı gaz sıktığı anların görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaştı.

Görüntüde, sığınmacıların kaldığı bir kaldırımdaki duvar dibine giden iki polisten birinin etraftaki battaniye ve kişisel eşyalara gaz sıktığı görülüyor.

Diğer polisin ise etrafı kontrol ettiği kameraya yansıyor. Dernek sosyal medya paylaşımında, "Polis, Paris'teki Stalingrad metrosunun yakınındaki sokakta sığınmacıların battaniyelerine ve kişisel eşyalarına gaz sıkıyor" ifadelerini kullanarak, Fransız polisinin benzer uygulamaları daha önce de yaptığını, bu kez bir kanıt elde edilebildiğini belirtti. Olayla ilgili yasal yollara başvurulacağı ifade edildi.

 
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