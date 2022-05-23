Bunlar esnaf mı eşkıya mı? Polisin belinden silahı alıp ateş açtı
İstanbul Fatih'teki Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde yaşanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma esnasında polise küfredip, "Sıksana, sen nasıl polissin ulan!" dedikten sonra polisin belinden silahını alan esnafın vurulma anı da kameralara yansıdı.
Yeniakit.com.tr
İstanbul Fatih'teki Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı.
Daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen iki grubun kavgası silahlı çatışmaya döndü. Yaşanan olayda 1'i polis 7 kişi yaralandı.
Çatışma görüntüleri ortaya çıktı!
Çatışma anının kan donduran görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Silahlı çatışma esnasında bir esnaf, polise küfredip, "Sıksana, sen nasıl polissin ulan!" dedikten sonra polisin belinden silahını aldı. Belindeki silahını kaptıran polis, karşı tarafa art arda ateş eden esnafı durdurmaya çalıştı.
Ardından esnaf vurularak yere yığıldı.
Polisin silahıyla karşı tarafa rastgele ateş açan esnafın, kimseyi yaralayıp yaralamadığı henüz bilinmiyor.