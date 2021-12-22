Bundesliga için taraftar kararı

Almanya'da 28 Aralık'tan itibaren Bundesliga da dahil olmak üzere büyük spor etkinliklerine seyirci alınmayacak.



Alman futbolunda taraftarlara yine tribün yasağı geldi. Hükümet ülkede artan virüs vakalarının ardından maçlara seyirci alınmasına izin veren karar askıya aldı.

28 Aralık'tan itibaren Bundesliga da dahil olmak üzere büyük spor etkinliklerine seyirci alınmayacak.