Bundesliga için taraftar kararı
Almanya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle futbol müsabakalarına seyirci alınmaması kararlaştırıldı.
Almanya'da 28 Aralık'tan itibaren Bundesliga da dahil olmak üzere büyük spor etkinliklerine seyirci alınmayacak.
Alman futbolunda taraftarlara yine tribün yasağı geldi. Hükümet ülkede artan virüs vakalarının ardından maçlara seyirci alınmasına izin veren karar askıya aldı.
28 Aralık'tan itibaren Bundesliga da dahil olmak üzere büyük spor etkinliklerine seyirci alınmayacak.