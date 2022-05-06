Bulut tatlısı tarifi nasıl yapılır? Tam ölçülü az malzemeli sünger tatlısı tarifi

4 Malzemeli Harika Bulut Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 kutu krema (200 ml)

1 dolu su bardağı un + 1 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti İçin;

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

1 dilim limon

4 Malzemeli Harika Bulut Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle şerbeti için malzemeler bir tencereye dökülür ve oldukça koyu bir şerbet pişirilir, iyice soğutulur. Tatlı için karıştırma kabına oda sıcaklığında olan krema boşaltılır. İçine un hariç diğer malzemeler ilave edilir, karıştırılır. Daha sonra un ilave edilir ve spatula yardımıyla iyice karıştırılır. Bu aşamada sadece spatula kullanıyoruz, hiçbir şekilde elimizi hamura değdirmiyoruz. Hamurumuz hafif profiterol hamuru kıvamında olacak. Eller sıvı yağ ile yağlanır ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır, yuvarlak şekil verilir ve sıvı yağ ile yağlanmış fırın tepsisine veya borcama aralıklı dizilir. Arkadaşlar mutlaka ellerinizi iyice yağlayın, kesinlikle çok rahat şekil verebilirsiniz Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kızarana kadar pişirilir. Tatlı fırından çıkarılır, soğuk şerbetle buluşturulur. Üzeri kapatılır. Şerbeti 1 saat içinde tamamen çekecektir. Bulut gibi hafif tatlımız, Hindistan cevizi veya Antep fıstığı tozu ile süslenir ve tercihen kaymak ya da dondurma eşliğinde servise sunulur.

Üç Malzemeli Sünger (Bulut) Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 paket sıvı krema

1 su bardağı un (bardak ölçüsü 200 ml)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

1 dilim limon

1 paket vanilya

Üç Malzemeli Sünger Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Tatlımız için öncelikle şerbeti yapalım şeker su ve limonu tencereye alıp kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatın ve ocaktan alın vanilyayı ekleyip soğumaya bırakalım. Şerbet soğuk olacak hamuru için oda ısısında beklemiş kremayı geniş bir kaba alalım ve üzerine kabartma tozunu ekleyip karıştıralım. Üzerine unu da ekleyip spatulayla karıştırmaya devam edin cıvık bir hamur olacak tekrar un eklemeyin. Kıvam alan hamuru elimizi biraz sıvı yağa batırarak fırın kabına dizelim önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Pişen tatlıya soğuk şerbeti dökün ve üzerini kapatıp biraz dinlendirin bir taraf şerbeti çekince diğer tarafında biraz bekletelim ve servis tabağına alalım. Üzerine dondurma veya kaymakla dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.