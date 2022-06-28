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Gündem Bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti
Gündem

Bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti

Sözcü gazetesinde ekonomi yazarlığı yapan Murat Muratoğlu, Adana’da bulunan petrolle dalga geçmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 23:10:00 -
Bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonuç verdi ve yüksek kaliteli petrol bulundu.

Çalışmaların genişletildiği alanda ‘Mud-Pit’ havuzu da kuruldu.

Erdoğan müjdeledi: Rezerv değeri 1 milyar dolar

1960’lı yıllarda yabancı şirketlerin “Burada petrol yok” diyerek kuyuların üzerini kapattığı bölge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gündemine geldi.

Kabine toplantısında müjdeyi veren Erdoğan, “Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.” dedi.

Sözcü yazarları rahatsız oldu

Yenilenebilir enerji için yapılan yatırımlar, yeni kaynaklar bulmak için araştırmalarını sürdüren gemiler, Türkiye’nin gelişmesi adına atılan her adım yine birilerini rahatsız etti.

Bu kez sesi çıkan isim Sözcü’nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu oldu.

"Adıyaman'da jelibon rezervlerine rastlandı"

Adana’da bulunan petrolü tiye alan Muratoğlu, “Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı.” şeklinde tweet attı. Muratoğlu’nun yorumu, tepki çekti.

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