Koronavirüs salgının sona ermesi için nüfusun yarısından fazlasının aşılanması gerekiyor. Bu sebeple vatandaşlar Türkiye’ye gelen aşı miktarını yakından takip ediyor. Peki, Türkiye’ye aşı geldi mi?

Bulk halde aşı nedir? Bulk halde aşı ne işe yarar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar, her birinize güven telkin edecek sayılardır. Bunlar, neyi geride bıraktığınızı ve sizi nasıl bir hayatın beklediğini gösteren sayılardır. Size bu güveni perçinleyecek başka bilgiler de vermek istiyorum” dedi.

Bakan Koca, dolumu Türkiye’de yapılacak olan aşılarla ilgili olarak ise sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Bulk halde aşı ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir. Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yol tercih edilmektedir. Elimize bugün ulaşan, önceki 18 milyon doza ilave olacak 10 milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır" bilgisini paylaştı.