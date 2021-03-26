  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bulk halde aşı nedir? Bulk halde aşı ne işe yarar?
Sağlık

Bulk halde aşı nedir? Bulk halde aşı ne işe yarar?

Çin aşıları Türkiye’ye geldi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den 25 Mart’ta 10 milyon dozluk dolumu Türkiye’de yapılacak aşıların geldiğini açıkladı. Bu sebeple pek çok kişi Bulk aşının ne demek olduğunu araştırıyor. Aşılar niye Türkiye’de doldurulacak? Bulk haldeki aşı ne oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 10:15:00 -
Bulk halde aşı nedir? Bulk halde aşı ne işe yarar?

Koronavirüs salgının sona ermesi için nüfusun yarısından fazlasının aşılanması gerekiyor. Bu sebeple vatandaşlar Türkiye’ye gelen aşı miktarını yakından takip ediyor. Peki, Türkiye’ye aşı geldi mi?

Bulk halde aşı nedir? Bulk halde aşı ne işe yarar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar, her birinize güven telkin edecek sayılardır. Bunlar, neyi geride bıraktığınızı ve sizi nasıl bir hayatın beklediğini gösteren sayılardır. Size bu güveni perçinleyecek başka bilgiler de vermek istiyorum” dedi.

Bakan Koca, dolumu Türkiye’de yapılacak olan aşılarla ilgili olarak ise sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Bulk halde aşı ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir. Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yol tercih edilmektedir. Elimize bugün ulaşan, önceki 18 milyon doza ilave olacak 10 milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır" bilgisini paylaştı.

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim aşı randevusu alacak?
60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim aşı randevusu alacak?

Sağlık

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim aşı randevusu alacak?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem'e bir müzayede daha çıktı
Gündem

Ekrem'e bir müzayede daha çıktı

935 bin sterlin ödeyerek Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yine yol ..
Oda TV'ye haber malzemesi çıktı! Yiyorsa bunu da haber yapın
Gündem

Oda TV'ye haber malzemesi çıktı! Yiyorsa bunu da haber yapın

Karanlık Oda TV, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın makam odasındaki M. Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portrel..
Panik başladı... Panik başladı... Küresel zincirleme etkisi! İkiye bölünebilir
Gündem

Panik başladı... Panik başladı... Küresel zincirleme etkisi! İkiye bölünebilir

Süveyş Kanalı’ndaki gemi krizi gün geçtikçe büyürken şimdi de Batı'da petrol paniği başladı. Uzmanlardan geminin ikiye bölünmesi fikri ortay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay