Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain İstanbul'da ele geçirildi
Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain İstanbul'da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Jandarma, yaptığı çalışma sonucu Edirne'de takibe aldığı aracı İstanbul'un Başakşehir ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilogram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.