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Ekonomi Bulgaristan'dan Türkiye'ye olay teklif: İhtiyaç var gelin birlikte oluşturalım
Ekonomi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye olay teklif: İhtiyaç var gelin birlikte oluşturalım

Yeniakit Publisher
2024-09-17 16:27:00 -
Bulgaristan'dan Türkiye'ye olay teklif: İhtiyaç var gelin birlikte oluşturalım

Bulgaristan Cumhuriyeti Turizm Bakanı Evtim Miloshev, Türkiye'ye turizm konusunda ortaklık teklifi yaptı.

İstanbul'da düzenlenen Bulgaristan Destinasyon Tanıtım Etkinliği’ne katılan Bulgaristan Cumhuriyeti Turizm Bakanı Evtim Miloshev Türkiye'yle işbirliği çağrısında bulundu.

Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Vassil Valchev’in ev sahipliğinde düzenlenen Bulgaristan Destinasyon Tanıtım Etkinliği’ne Bulgaristan Cumhuriyeti Turizm Bakanı Evtim Miloshev’de katıldı.

3 ayda 53 binden fazla Türk, Bulgaristan'ı ziyaret etti

Bakan Evtim Miloşev, İstanbul'da “Bulgaristan - Keşfet ve Paylaş” başlıklı turizm forumunun açılışını yaptı. Forum, Bulgaristan ve Türkiye'nin turizm ürünleri arasındaki etkileşim fırsatlarını keşfetmeyi amaçlıyor. Bakan Miloşev, “İki ülke arasındaki turizm alışverişini daha da geliştirmek için ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyorum” dedi. Bulgaristan'ın kış turizmi destinasyonlarının Türkiye'de iyi bilindiğini ve Bansko'nun da bu destinasyonlar arasında yer aldığını belirten Miloşev, 1 Aralık 2023 - 25 Mart 2024 döneminde 53 binden fazla Türk turistin Bulgaristan'ı ziyaret ettiğini ve önümüzdeki kış sezonunda bu sayının daha da artma potansiyeli olduğunu vurguladı.

Türkiye'yle ortak turizm rotası oluşturalım

Turizm Bakanı Evtim Miloshev İstanbul'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcileriyle yaptığı görüşmede, “Türkiye ve Bulgaristan arasında ortak bir turizm ürünü yaratılmasına ihtiyaç var. Ülkelerimiz, ortak tarih, kültür ve mutfak geleneklerimize dayanması gereken ortak turizm rotaları oluşturmaya ilgi duymaktadır,” dedi .

Görüşmeler sonucunda, mevcut kış turizm sezonu öncesinde Borovets, Bansko ve Pamporovo'ya yapılacak bir ziyaret de dahil olmak üzere, Bulgaristan'daki kış ve SPA turizmi fırsatlarını tanıtmak amacıyla Türk tarafından tur operatörleri, seyahat acenteleri ve medyaya yönelik bir tanıtım turu gerçekleştirileceği netleşti. Toplantı sırasında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, ülkemizin şu anda Türk turistlerin ülkedeki kış ve SPA merkezlerini ziyaret taleplerinde bir numara olduğuna dair verileri paylaştı.

Türkiye'deki Bulgaristan Ulusal Turizm Ofisi ve TÜRSAB'ın ortak çalışmalarının odak noktası, son yıllarda inşa edilen ve araba ile seyahat süresini önemli ölçüde azaltan mükemmel ulaşım bağlantısı nedeniyle İstanbul, Bursa, İzmir ve Çorlu bölgelerinde yaşayan 25 milyon kişi arasında Bulgaristan destinasyonunun tanıtılması.

THY yetkilileriyle çalışma toplantısı

Bakan Miloşev Türkiye ziyareti çerçevesinde Türk Hava Yolları ile de bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmelerin odak noktasını Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Japonya'daki destinasyonlardan Bulgaristan'a turist çekmeye yönelik fırsatların arttırılması oluşturdu. Türk Hava Yolları, Türkiye ile ortak turizm ürününün bir parçası olarak Bulgaristan destinasyonunu tanıtma isteğini ifade etti.

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Yorumlar

hasel

Bulgaristanın üçte biri Türk kökenlidir.Neden olmasın.
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