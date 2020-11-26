Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması amacıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bulgaristan Ulusal KOBİ Tanıtım Ajansı (BSMEPA) iş birliği ile düzenlenen Türkiye-Bulgaristan İş ve Yatırım Forumu dijital olarak gerçekleştirildi. Türkiye'nin Bulgaristan'ın ileri gelen stratejik partnerleri arasında yer aldığını belirten Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalova, 'Bulgar ve Türk iş dünyası ortak işletmeler kurarak, üçüncü ülke piyasalarında iş birliği yapabilirler' dedi.

DEİK açıklamasına göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalova, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, BSMEPA Direktörü Boyko Takov ile Türkiye ve Bulgaristan iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen forumda, yatırım ve iş fırsatları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerin önemli ölçüde yavaşlaması sebebiyle dünya ekonomisinin olumsuz bir dönemden geçtiğini aktardı. Batur, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin salgının olumsuz etkileri nedeniyle bu yıl bir daralma gösterdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin salgının olumsuz etkilerini kısa sürede etkisiz kılacağını ve ticaret hacmini yeniden eski seviyelerine geleceğine inandığını vurguladı.

Sınır kapılarındaki sorunların çözümü için iş birliğinin önemine işaret eden Batur, Türkiye ve Bulgaristan'ın arasındaki karşılıklı yatırımları artırmak ve ayrıca üçüncü ülke ve pazarlarda ortak yatırımlar yapmak için her türlü çabayı göstermeye kararlı olduğunu ifade etti. Batur, Bulgaristan’ın Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli ticari ortaklarından biri konumunda olduğuna dikkat çekerek, salgın döneminde Bulgaristan ile ekonomik ve ticari alandaki ilişkilerin geliştirilmesinin ayrı bir anlam kazanacağını kaydetti.

"Türkiye, Bulgaristan’ın ileri gelen stratejik partnerleri arasında"

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalova da Türkiye’nin Bulgaristan’ın ileri gelen stratejik partnerleri arasında yer aldığını belirterek, Kovid-19 pandemisinin sadece ekonomileri etkilemekle kalmadığını, ikili ticari ve yatırım ilişkilerini de etkilediğini aktardı.

Topalova, Türkiye’nin Bulgaristan’ın ilk 10 doğrudan yatırımcı ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, “Dünyadaki salgının olumsuz sonuçlarına rağmen Bulgaristan mali ve makroekonomik yönden istikrarını sürdürmektedir. Bulgaristan, son zamanlarda tüketim ve yatırımları artırmayı başardı. Haziran ayı başında Bulgaristan, Bankacılar Birliğine dahil oldu. Uluslararası kredi kuruluşları da bu durumu olumlu karşılayarak, kredi realitemizi Balkanların en yüksek seviyesine çıkardı.” ifadelerini kullandı.

"İşbirliği yapabiliriz"

Sanayi parkları ile ilgili yasaya değinen Topalova, “Sanayii parkları, yatırımcılar için bir alt yapı hazırlayarak, yeni imkânlar yaratacaktır. Yatırımların gerçekleştirilmesi için büyük potansiyel bulunuyor. İki ülke iş dünyası için otomotiv, elektrik, makine üretimi, ulaştırma, lojistik, IT, tekstil, kimya ve gıda sektörlerinde imkânlar bulunuyor. Bulgar ve Türk iş dünyası ortak işletmeler kurarak, üçüncü ülke piyasalarında iş birliği yapabilirler.

Özellikle tıbbi malzeme, tıbbi cihaz konusunda üçüncü ülkelere açılabilirler. Dinamik ve gelişen ortamda, pandemi ortamında özellikle partnerliklerimiz önemli. Çabalarımızla daha fazla faydalı sonuçlar elde edelim.” açıklamasını yaptı.

"Pandemi sonrası komşu ülkelerle birçok alanda ortak hareket etmenin önemini daha çok kavradık"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise Kovid-19 pandemisinin bazı kavramların hayatımızda daha fazla değişmesine yol açtığını dile getirerek, dijitalleşme, glokalleşme, ulaşılabilirlik ve güven kavramlarının önemine dikkati çekti.

Özellikle pandemi sonrası komşu ülkelerle birçok alanda ortak hareket etmenin önemini daha çok kavradıklarını dile getiren Olpak, “Daha çok iş birliği yapmamız gerekiyor. Hedeflerimiz çerçevesinde turizm başta olmak üzere, otomotiv, makine, bilgi-iletişim teknolojileri ve kimya gibi alanların yanı sıra alt yapı, inşaat, eğitim, mobilya gibi sektörlerde de iş birliği noktasında daha fazla kafa yorabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Olpak, Bulgaristan’ın Türk yatırımcılar için en önemli yatırım noktalarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, “Bu dönemde Bulgaristan iş dünyasının da Türkiye’ye ilgisinin artması oldukça önemli. Daha fazla Bulgar firmayı Türkiye’de görmek istiyoruz. Bu Avrupa’ya açılma konusunda da bir fayda sağlayabilir. Özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarına erişmek isteyen Bulgar firmalar Türkiye’de önemli avantajlar bulacaklardır.

'Beraber yol alabiliriz'

Yıllardır sevgi bağıyla birbirimize tutunmuş Türkiye ve Bulgaristan iş dünyası temsilcileri olarak dostluğumuzun yanı sıra, ticaret ve yatırım ilişkilerimiz ile ortaklıklarımızı daha fazla artırmak için tüm cesaretimizle yol alacağımıza inanıyorum.” yorumunda bulundu.

"Ticaret gelişebilir"

DEİK/ Türkiye- Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir de Türkiye ve Bulgaristan iş dünyası olarak, bu zorlu süreçte dostlukla birlikte, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla bu forumu düzenlediklerini ifade etti.

Sarıbekir, “Türkiye ve Bulgaristan farklı ama birbirini tamamlayan nitelikte avantajlara sahip iki ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İş birliğimiz, geliştireceğimiz ortak üretim ve iş modellerimiz bu yeni düzende güçlü bir şekilde var olmamızı sağlayacaktır. Bu dönemde ciddi ticari daralmalar yaşanmış olsa da birlikte çalışarak hızla ticaretimizi geliştirebiliriz. DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi olarak, kardeş ülke Bulgaristan’ın stratejik öneminin farkındayız ve ekonomik ilişkilerimizi hak ettiği noktaya getirmek için çaba sarf etmeye gayret ediyoruz. Bulgaristan hem Avrupa’ya hem de dünyaya erişim noktasında önemli imkânlar sunuyor. İş Konseyi olarak gerek Bulgaristan’da faaliyetleri bulunan Türk yatırımları ile gerekse de iki ülke arasında iş yapan Türk ve Bulgar firmalarımız ile yakın iş birliği ve iletişim içerisinde olmak gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."