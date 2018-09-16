Bulgaristan'dan Türkiye hamlesi!

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İlianaYotova, Türkiye ile Karadeniz'deki ticareti canlandırabilecek projeleri görüşebileceklerini söyledi.

Yotova ve beraberindeki heyet, Edirne'deki iki Ortodoks kilisesinde düzenlenen törenlere katılmak üzere Edirne'ye geldi.

Konuk heyet, Edirne Valiliği'ne gelişinde Vali Günay Özdemir tarafından karşıladı.

Vali Özdemir, makamındaki kabulünde yaptığı konuşmada, kentteki iki önemli faaliyetin, iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Tarih boyunca Balkanlar'da farklı inançta insanların huzur içinde yaşadığının altını çizen Vali Özdemir, birlikte yaşama arzusunun, bu coğrafyadan fazlasıyla ihtiyacın bulunduğu dünyaya yayılmasını istedi.

Her iki ülke yöneticilerinin bölge barışını sağlamak için sürekli çalıştıklarını ifade eden Vali Özdemir, "Her iki ülke diplomatik misyonları ve Edirne Valisi olarak biz bölge ilişkilerine elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle İstanbul Demir Kilise'nin tekrar faaliyete geçmesiyle, insanlığın ortak değeri eseri tüm insanlığa kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Özdemir, Çin ve Türk Cumhuriyetlerinin ithalat ve ihracat mallarının taşınmasında İpek Yolu güzergahındaki Türkiye ve Bulgaristan'ı kullanmasının, kazançlar sağlayacağını kaydetti.



SIĞINMACILARA KUCAK AÇAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Komşu ülke Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova da Edirne'deki kiliselerin onarılmasında yardımcı olunmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Balkanlar'ın savaş yeri değil barış alanı olmasını istediklerini vurgulayan Yotova, "Aramızdaki iletişimi artırarak birlikte yaşamayı öğrenebiliriz. Bizim birlikte yapacak pek çok projelerimiz var. Karadeniz'deki ticareti canlandırabilecek projeleri görüşebiliriz. Özellikle doğal gazla ilgili atılan pek çok adım var daha fazla adımlar atacağız." dedi.

Yotova, dünyanın en büyük sınır kapılarından birine sahip Türkiye'nin bu gümrük kapısındaki hacmin hafiflemesi, AB ülkesi olarak güzergahtaki Avrupa ülkelerinin daha fazla gümrük peronunda işlem yapmasını sağlamak için adım atacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmasını takdir eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, "Biz insan kaçakçılığına maruz kalan bir bölgeyiz. İki ülke olarak çaba gösterdik, kaçakçılığın önlenmesi için ve AB'nin güvenliğini de buradan başlatıyoruz. Macaristan ve Makedonya'daki gibi olaylar yaşanmadığı için size çok teşekkür ederim. Biliyoruz ki 3,5 milyonun üzerinde sığınmacınız var. Biz AB ülkesi olarak Türkiye'ye gelecek finansa destek veriyoruz. Bu yükü siz taşıyorsunuz, bu konuda size tekrar teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

KİLİSEDEKİ TÖREN

Daha sonra Sveti Georgi Kilisesi'ndeki kütüphanenin açılışının 10'uncu yılı nedeniyle düzenlenen törene geçildi.

Yotova burada yaptığı konuşmada, bugün Edirne'de iki bayram yaşadıklarını ifade ederek, "Kültürel faaliyetler iki ülke insanı için de güzel oluyor. Ülkeler arasında sorunlar olabilir, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçenlerin de sorunları olabilir ancak bunlar düzeltilecektir. İnsanlar birbiriyle çeşitli etkinliklerle bir arada olduklarında daha iyi anlaşırlar ve ibadet hangi dilde yapılırsa yapılsın aynı yere gider." ifadelerini kullandı.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de İstanbul'daki Demir Kilise'nin insanlığın ortak mirası olduğuna vurgu yaparak, buranın yeniden ibadete açılarak Türkiye'nin birlikte yaşama sevincini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da devletlerin egemenlikleri için sınırların var olduğunu ancak dostluk, sanat ve kültürün sınır tanımadığını vurguladı.

Bulgaristan Meclisi Kültür ve Medya Komisyonu Başkanı Vecdi Raşidov, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Nikolova Neynsky, Sofya Üniversitesi Rektörü Stoyan Dançev'inde konuşmaları sonrası kilise bahçesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova ve Gürkan tarafından manolya ağacı dikildi.