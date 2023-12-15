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Dünya Bulgaristan'a ait gemi korsanlar tarafından ele geçirildi!
Dünya

Bulgaristan'a ait gemi korsanlar tarafından ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 14:31:00 -
Bulgaristan'a ait gemi korsanlar tarafından ele geçirildi!

Bulgaristan'a ait bir kargo gemisinin dün, Umman Denizi'nde korsanlar tarafından ele geçirdiği bildirildi.

Bulgaristan'a ait bir kargo gemisinin dün, Umman Denizi'nde korsanlar tarafından ele geçirdiği bildirildi.

Bulgaristan basınında çıkan habere göre, denizcilik şirketi Navibulgar'dan yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait Malta bandıralı Ruen gemisiyle Yemen'in güneyinde irtibatın kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, kimliği belirsiz korsanların Umman Denizi'nde gemiyi ele geçirdiği ve konuya dair uluslararası yetkililerle koordinasyon halinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, kargo gemisindeki 18 kişilik mürettebatın güvenliğinin birinci öncelik olduğu vurgulandı.

Ülke basınındaki haberlerde, Ruen gemisindeki mürettebatın Bulgaristan ve Myanmar vatandaşı olduğu belirtiliyor.
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Öte yandan, söz konusu olayı henüz üstlenen olmazken, İran bandıralı bir balıkçı gemisinin Ruen'e el konulan bölgede olaydan 6 saat önce sinyalini kapattığı ifade ediliyor.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Umman Denizi'nde korsanlar tarafından bir gemiye el konulma olayının incelendiğini duyurmuştu.

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