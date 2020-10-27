Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, Fransa’daki İslamofobik yaklaşımı kınadı

SOFYA (AA) - Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, Fransa'da süren İslamofobi girişimlerini kınayarak, "Hazreti Muhammed ile ilgili yeniden gündeme getirilen karikatürler tüm dünyadaki Müslümanlar'a karşı provokasyondur." dedi.

Başmüftülük'ten yayımlanan bildiride Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Fransız siyasi liderlerin İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan girişimleri kınanarak, "Hazreti Muhammed ile ilgili yeniden gündeme getirilen karikatürler tüm dünyadaki Müslümanlara karşı provokasyondur." ifadeleri kullanıldı.

İfade özgürlüğünün evrensel bir hak olduğuna işaret edilen bildiride, Bulgaristan’daki İslam topluluğunun, başta Macron olmak üzere, Fransız siyasi liderlerin tavırlarını endişeyle izlediğini ifade edildi.

Fransız siyasilerin "kesinlikle kabul edilemez" olarak tanımlanan bu tavırları ve retoriğin, inanç özgürlüğünü tehdit ederek Müslümanlar'ı soyutlayan ve toplumda cepheleşmeye yol açan bir tutum olduğu belirtildi.

Bildiride ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"Avrupalı olarak, hepimizin demokratik sivil toplum değerleri, barış ve hoşgörülü beraberliğe sarılmamız gerektiği bir zamanda, siyasi çıkarlar sağlanmasının peşinde olan, İslam’a saldıran sorumsuz beyanlar ve açıklamalara tanık oluyoruz. Fransa makamlarının çarpık bir etkileşim sonucu sürdürülen faaliyetleri sadece bu ülkede değil, diğer ülkelerde de farklı dini toplulukların arasında uçurum yaratmaktadır."

Ayrıca Fransız öğretmen Samuel Paty’nin cinayetinin de kınandığı bildiride, ailesine başsağlığı dilendi ancak bu cinayetin İslam’ın ortak bir günahı olarak gösterilmesine tepki gösterildi.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.



Macron açıklamasında, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.