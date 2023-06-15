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Dünya Bulgar ve Makedon hükümetlerini toplantıya çağırdılar! Bulgarlar ciddi önlemler almak istiyor
Dünya

Bulgar ve Makedon hükümetlerini toplantıya çağırdılar! Bulgarlar ciddi önlemler almak istiyor

Yeniakit Publisher
2023-06-15 14:24:00 - 2023-06-15 15:00:10
Bulgar ve Makedon hükümetlerini toplantıya çağırdılar! Bulgarlar ciddi önlemler almak istiyor

Bulgaristan'ın Varna’da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamalarını bulgar basını tüm dünyaya duyurdu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova geldiğini belirterek, Bulgar kimliğine sahip bir vatandaşla yaşanan son olaydan sonra daha ciddi önlemler alınmasını istedi. Yotova, Makedonya Büyükelçisine nota verilmesini yetersiz bir eylem olarak değerlendirdi.

Varna’da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetleri arasında görüşme zamanının geldiğini belirterek, Bulgar kimliğine sahip bir vatandaşla yaşanan son olaydan sonra daha ciddi önlemler alınmasını istedi. Yotova, Makedonya Büyükelçisine nota verilmesini yetersiz bir eylem olarak değerlendirdi, çünkü Bulgarların devlet kuran etnik grup olarak kaydedileceği Kuzey Makedonya anayasasının değiştirilmesi davasıyla ilgili herhangi bir gelişme yok.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Üsküp’ün ders kitaplarındaki Bulgar karşıtı içeriği değiştirme ve komünist geçmişten dosyaları açma yükümlülüklerini üstlendiğini ve yerine getirmediğini de hatırlattı. Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT’nin bildirdiği üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Üsküp’le ilgili, “Yeni Bulgar hükümetinin halihazırda yerleşik olan Bulgar konumundan geri adım atacağını düşünmeye bile cesaret edemiyorum” dedi.

bnr.bg'in ahberine göre: “Alman Federal Meclisi, Makedon kültürünü, kimliğini ve dilini tanıyor.” Bu, Alman Federal Parlamentosu’nun 15 Haziran’da Berlin’de milletvekilleri tarafından görüşülecek olan karar taslağında yer alan ifadedir. “Kuzey Makedonya’ya AB yolunda aktif destek” başlıklı deklarasyon, iktidar koalisyonundaki üç partinin meclis grupları tarafından sunuldu. dnevnik.bg haberine göre, taslak belgedeki bir diğer önemli nokta da, Bulgaristan’a, Kuzey Makedonya’nın geçen yaz varılan uzlaşmada ana hatları çizilen AB yoluna bağlı kalması ve “ek koşullar dayatmaktan kaçınması” çağrısı.

 
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